"Красота важна, а еда – еще больше". Хайек поела, не снимая с лица маску

Хайек предстала за столом, наливая себе в тарелку суп. Она рассказала, что ест куриный суп, и в то же время держит на лице "золотую" маску.
"Красота очень важна, а еда – еще больше", – сказала актриса.
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Хайек родилась в 1966 году в Мексике. В 1995-м она снялась в своем первом голливудском фильме "Отчаянный" вместе с испанским актером Антонио Бандерасом.
Наиболее известные картины с ее участием – "Фрида", "От заката до рассвета", "Бандитки". В 2022 году в США вышел новый фильмы с участием Хайек: "Супер Майк: Последний танец".