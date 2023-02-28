Бульвар Шоубиз
 
28 февраля, 2023
 
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"Красота важна, а еда – еще больше". Хайек поела, не снимая с лица маску

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Хайек показала, как совмещает уход за собой и прием пищи
Хайек показала, как совмещает уход за собой и прием пищи
Фото: salmahayek / Instagram

56-летняя голливудская актриса мексиканского происхождения Сальма Хайек 27 февраля в Instagram опубликовала ролик, снятый дома.

Хайек предстала за столом, наливая себе в тарелку суп. Она рассказала, что ест куриный суп, и в то же время держит на лице "золотую" маску. 

"Красота очень важна, а еда – еще больше", – сказала актриса.

Контекст:

Хайек родилась в 1966 году в Мексике. В 1995-м она снялась в своем первом голливудском фильме "Отчаянный" вместе с испанским актером Антонио Бандерасом.

Наиболее известные картины с ее участием – "Фрида", "От заката до рассвета", "Бандитки". В 2022 году в США вышел новый фильмы с участием Хайек: "Супер Майк: Последний танец".

Теги: Сальма Хайек, актриса, еда
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