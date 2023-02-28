"Красота важна, а еда – еще больше". Хайек поела, не снимая с лица маску

Хайек показала, как совмещает уход за собой и прием пищи Фото: salmahayek / Instagram

Хайек предстала за столом, наливая себе в тарелку суп. Она рассказала, что ест куриный суп, и в то же время держит на лице "золотую" маску.

"Красота очень важна, а еда – еще больше", – сказала актриса.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Salma Hayek Pinault (@salmahayek)