Джессика Честейн в пышном платье упала на сцене SAG Awards 2023

Честейн: Шок от вчерашнего вечера просто свалил меня с ног! Фото: EPA

Честейн, облаченная в ярко-розовое платье с корсетом и пышной юбкой, поднимаясь по ступенькам на сцену за наградой "Лучшая женская роль в мини-сериале", споткнулась о подол платья и упала. Актриса смогла быстро подняться и выйти за призом.

"Шок от вчерашнего вечера просто свалил меня с ног!" – написала актриса.

Она поблагодарила своих коллег и премию SAG за награду.

"Многое значит быть признанной вами. Для меня большая честь иметь возможность рассказать вам историю "Джордж и Темми". Мне очень понравилось играть Темми Уайнетт. Спасибо Джорджетт Джонс Леннон за то, что доверила мне историю своей мамы, Эйбу Сильвии за то, что превратил ее в наши прекрасные шесть эпизодов, невероятному Майклу Шеннону и всей команде Showtime. Я вернулась в Нью-Йорк и все еще на седьмом небе от счастья", – призналась Честейн.

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Темми Уайнетт, роль которой воплотила Честейн, – американская кантри-певица.