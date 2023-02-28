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28 февраля, 2023
 
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Джессика Честейн в пышном платье упала на сцене SAG Awards 2023

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Честейн: Шок от вчерашнего вечера просто свалил меня с ног!
Честейн: Шок от вчерашнего вечера просто свалил меня с ног!
Фото: EPA

Голливудская актриса Джессика Честейн на своей странице в Instagram 27 февраля разместила ролик, снятый на сцене церемонии награждения премии SAG Awards 2023.

Честейн, облаченная в ярко-розовое платье с корсетом и пышной юбкой, поднимаясь по ступенькам на сцену за наградой "Лучшая женская роль в мини-сериале", споткнулась о подол платья и упала. Актриса смогла быстро подняться и выйти за призом.

"Шок от вчерашнего вечера просто свалил меня с ног!" – написала актриса.

Она поблагодарила своих коллег и премию SAG за награду.

"Многое значит быть признанной вами. Для меня большая честь иметь возможность рассказать вам историю "Джордж и Темми". Мне очень понравилось играть Темми Уайнетт. Спасибо Джорджетт Джонс Леннон за то, что доверила мне историю своей мамы, Эйбу Сильвии за то, что превратил ее в наши прекрасные шесть эпизодов, невероятному Майклу Шеннону и всей команде Showtime. Я вернулась в Нью-Йорк и все еще на седьмом небе от счастья", – призналась Честейн.

Темми Уайнетт, роль которой воплотила Честейн, – американская кантри-певица. 

Контекст:

SAG Awards – ежегодная премия Гильдии киноактеров США. Ее вручают за заслуги в области кино и телевидения. В 2023 году церемония проходила 26 февраля в отеле Fairmont Century Plaza в Лос-Анджелесе, Калифорния. 

Теги: платье, награды, актриса, Джессика Честейн, церемония
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