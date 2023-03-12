Экс-жена Кличко в декольте на спине и трусах с высокими вырезами станцевала танго с молодым партнером

Егорова вышла на паркет в черном блестящем платье с декольте на спине и разрезом. Во время исполнения танго она показала ноги в черных трусах с высокими вырезами на бедрах.

Партнер Егоровой – 35-летний хореограф и танцовщик Анджей Цибис.

В посте говорится, что паре не удалось войти в тройку лидеров – Егорова и Цибис покинули шоу Let's Dance. При этом отметили, что Егорова вышла из своей зоны комфорта и танцевала свободно.

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Егорова также показала ролик, снятый за кулисами. Они с Цибисом обнимали друг друга, пританцовывая.

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