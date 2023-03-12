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12 марта, 2023
 
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Экс-жена Кличко в декольте на спине и трусах с высокими вырезами станцевала танго с молодым партнером

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Егорова исполнила танго с Цибисом
Егорова исполнила танго с Цибисом
Фото: Natalia Klitschko / Facebook

Проживающая в Германии 49-летняя украинская модель, блогер и коуч по йоге Наталья Егорова 11 марта в Instagram опубликовала видео своего выступления на немецком танцевальном шоу Let's Dance.

Егорова вышла на паркет в черном блестящем платье с декольте на спине и разрезом. Во время исполнения танго она показала ноги в черных трусах с высокими вырезами на бедрах.

Партнер Егоровой – 35-летний хореограф и танцовщик Анджей Цибис.

В посте говорится, что паре не удалось войти в тройку лидеров – Егорова и Цибис покинули шоу Let's Dance. При этом отметили, что Егорова вышла из своей зоны комфорта и танцевала свободно.

Егорова также показала ролик, снятый за кулисами. Они с Цибисом обнимали друг друга, пританцовывая.

Контекст:

Наталья Егорова родилась в Броварах в 1974 году. В 1996 году она вышла замуж за украинского боксера Виталия Кличко. В браке у пары родилось трое детей: сыновья Егор (2000) и Максим (2005) и дочь Елизавета (2002).

Наталья и Виталий Кличко долгие годы жили раздельно: она – в Гамбурге (Германия), а он – в Киеве. С 2014 года Виталий Кличко занимает должность мэра столицы и главы КГГА.

15 августа 2022 года Виталий Кличко сообщил, что разводится с женой. Супруга мэра Киева подтвердила его слова на следующий день. По словам Натальи и Виталия Кличко, причиной развода стало их раздельное проживание.

18 октября бывшая жена Виталия Кличко заявила, что после развода вернула себе девичью фамилию.

О том, что Егорова примет участие в немецком танцевальном шоу Let's Dance на канале RTL, стало известно в январе 2023 года. В этом же проекте будет принимать участие дочь российской модели Анжелы Ермаковой и немецкого теннисиста Бориса Беккера Анна Ермакова.

Теги: Виталий Кличко, Германия, платье, шоу, хореограф, танго, трусы, декольте, жена, ноги, Наталья Егорова
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Экс-жена Кличко в декольте на спине и трусах с высокими вырезами станцевала танго с молодым партнером
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