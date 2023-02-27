49-летняя Наталья Егорова показала, как сейчас выглядит ее 20-летняя дочь от мэра Киева Кличко

Снимок был сделан в день рождения Натальи Егоровой. Мать и дочь позируют на кухне в толстовках, держа в руках декорированный свечами праздничный торт.

"Спасибо тебе, моя прекрасная дочь, за все твои пожелания и этот потрясающий торт, который ты испекла для меня! Люблю тебя", – написала 49-летняя Наталья Егорова.

Мать редко делится в сети снимками дочери. Виталий Кличко также в последние несколько лет не публикует фото, на которых был бы запечатлен вместе с Елизаветой.

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