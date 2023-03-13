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13 марта, 2023
 
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"Что тут скажешь... Богиня". Никитюк снялась в рубашке, без брюк или юбки

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Никитюк в октябре 2022 года исполнилось 35 лет
Никитюк в октябре 2022 года исполнилось 35 лет
Фото: lesia_nikituk / Instagram

Украинская телеведущая Леся Никитюк 12 марта в Instagram Stories опубликовала фото, для которого позировала стоя.

Телеведущая снялась в голубой рубашке, без брюк или юбки.

"Что тут скажешь... Богиня", – написала она.


Фото: lesia_nikituk / Instagram

Фото: lesia_nikituk / Instagram

13 февраля Никитюк показывала фото в мокрой футболке.

Контекст:

Никитюк родилась в Хмельницком 19 октября 1987 года. Ее карьера на телевидении началась после того, как в 2011 году она приняла участие в программе "Рассмеши комика" на телеканале "Интер". Спустя год Никитюк стала ведущей программы о путешествиях "Орел и решка" на этом же канале. Она снималась в четвертом и пятом сезонах шоу, а также была ведущей других развлекательных программ на "Интере" и К1. С 2018 года работает на "Новом канале".

В первый день войны Никитюк организовала для украинских переселенцев приют в одной из школ Хмельницкого. Она помогала людям с поиском жилья и питания. 1 июля ведущая сообщила, что закрыла приют, так как поток людей существенно уменьшился.

Никитюк в феврале 2023 года вместе с семьей отдыхала на курорте в Украине, в Хмельницкой области.

Теги: телеведущая, Леся Никитюк, фото, ноги
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