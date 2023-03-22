Переехавший после полномасштабной войны из Украины в США 40-летний Яма напомнил, как пострадал на украинском шоу

Хореограф опубликовал архивное фото из больницы.

"Последние два дня рука стала болеть чуть меньше, и мне показалось, что все обойдется, но МРТ показала обратное. Таки разрыв. Впереди операция", – признавался Яма.

Фото: vladyama_official / Instagram

На фото Яма сделал приписку "Вот потому" и указал на следующий пост.

Танцор разместил скриншот совместного танца с хореографом Дмитрием Жуком и фронтвумен украинской группы The Hardkiss Юлией Саниной на "Танцах со звездами" в 2020 году.

"Спасибо, я тоже его запомню надолго", – написал Яма.





Фото: vladyama_official / Instagram

Хореограф 16 ноября 2020 года сообщал в Instagram о полученной на шоу травме.

"Вот здесь, на 10-й секунде, поймал Юлю и услышал хруст в кисти. Дальше сильная боль. Как-то дотанцевал. На комментариях жюри начало пошатывать, последний уже не слышал, но по ощущениям он длился минут 12", – написал тогда Яма.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от VLAD YAMA (@vladyama_official)