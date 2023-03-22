Бульвар Шоубиз
 
22 марта, 2023
 
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Переехавший после полномасштабной войны из Украины в США 40-летний Яма напомнил, как пострадал на украинском шоу

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Яма напомнил подписчикам о своих старых травмах
Яма напомнил подписчикам о своих старых травмах
Фото: vladyama_official / Instagram

Проживающий в США 40-летний украинский хореограф Влад Яма 22 марта в Instagram Stories опубликовал посты, в которых напомнил о перенесенной операции на руке.

Хореограф опубликовал архивное фото из больницы.

"Последние два дня рука стала болеть чуть меньше, и мне показалось, что все обойдется, но МРТ показала обратное. Таки разрыв. Впереди операция", – признавался Яма.

Фото: vladyama_official / Instagram
Фото: vladyama_official / Instagram

На фото Яма сделал приписку "Вот потому" и указал на следующий пост.

Танцор разместил скриншот совместного танца с хореографом Дмитрием Жуком и фронтвумен украинской группы The Hardkiss Юлией Саниной на "Танцах со звездами" в 2020 году.

"Спасибо, я тоже его запомню надолго", – написал Яма.


Фото: vladyama_official / Instagram

Фото: vladyama_official / Instagram

Хореограф 16 ноября 2020 года сообщал в Instagram о полученной на шоу травме.

"Вот здесь, на 10-й секунде, поймал Юлю и услышал хруст в кисти. Дальше сильная боль. Как-то дотанцевал. На комментариях жюри начало пошатывать, последний уже не слышал, но по ощущениям он длился минут 12", – написал тогда Яма.

Контекст:

В 2020 году Яма перенес операцию на руке. Об этом сообщала ТСН.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину Яма не афишировал свое местонахождение. Летом он рассказал, что вместе с женой и сыном покинул Украину в первый день полномасштабного вторжения РФ в Украину. 

По словам Ямы, он сперва выехал из страны в Европу, а затем в США. Танцор отметил, что в США дает благотворительные уроки танцев в поддержку Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение и всеобщую мобилизацию утром 24 февраля, после начала вторжения российских войск в Украину.

Военное положение подразумевает запрет на выезд за границу мужчинам в возрасте 18–60 лет, кроме особо оговоренных условий. В частности, выезжать могут мужчины, у которых трое или более несовершеннолетних детей, а также моряки, но при согласовании с военкоматом.

Теги: США, Украина, травма, Влад Яма, хореограф, мужчины, операция, травмы
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