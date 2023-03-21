С Дорофеевой на сцене во время концерта слетел топ. Видео

"Из любой ситуации выходит королевой", – отметила поклонница Дорофеевой.
В ролике показали, как у Дорофеевой во время пения и танцев на сцене расстегнулся и слетел декоративный топ из бусин. Певица, оставшаяся в черной футболке и джинсах, продолжила выступление. Она позвала ассистента, чтобы с нее сняли топ полностью.
"Я думала, когда это уже произойдет в туре, понимаете, эта люстра", – сказала она в микрофон.
@sannnet З будь-якої ситації виходить королевою * #дорофеєва #чернівці * оригінальний звук - Олександра Ланова
Дорофеева родилась в 1990 году в Симферополе. С декабря 2010 года по март 2020-го она была участницей украинской группы "Время и стекло", выступала в дуэте с Позитивом.
В ноябре 2020 года исполнительница презентовала первый сольный клип под псевдонимом Dorofeeva.
После полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось в феврале 2022 года, артистка уехала за границу. Дорофеева выступала в европейских странах с концертами в поддержку Украины. В августе певица сообщила, что вернулась в Киев.