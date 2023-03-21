Бульвар Шоубиз
 
21 марта, 2023
 
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С Дорофеевой на сцене во время концерта слетел топ. Видео

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Дорофеева: Я думала, когда это уже произойдет в туре, понимаете, эта люстра
Дорофеева: Я думала, когда это уже произойдет в туре, понимаете, эта люстра
Фото: nadyadorofeeva / Instagram

32-летняя украинская певица Надя Дорофеева во время своего концерта в Черновцах попала в курьезную ситуацию. Видео в TikTok 21 марта разместила пользовательница Александра Лановая, ставшая очевидицей события.

"Из любой ситуации выходит королевой", – отметила поклонница Дорофеевой.

В ролике показали, как у Дорофеевой во время пения и танцев на сцене расстегнулся и слетел декоративный топ из бусин. Певица, оставшаяся в черной футболке и джинсах, продолжила выступление. Она позвала ассистента, чтобы с нее сняли топ полностью.

"Я думала, когда это уже произойдет в туре, понимаете, эта люстра", – сказала она в микрофон.

Контекст:

Дорофеева родилась в 1990 году в Симферополе. С декабря 2010 года по март 2020-го она была участницей украинской группы "Время и стекло", выступала в дуэте с Позитивом.

В ноябре 2020 года исполнительница презентовала первый сольный клип под псевдонимом Dorofeeva.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось в феврале 2022 года, артистка уехала за границу. Дорофеева выступала в европейских странах с концертами в поддержку Украины. В августе певица сообщила, что вернулась в Киев.

Теги: концерт, курьез, клип, Надя Дорофеева, певица, ролик
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