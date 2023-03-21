С Дорофеевой на сцене во время концерта слетел топ. Видео

Дорофеева: Я думала, когда это уже произойдет в туре, понимаете, эта люстра Фото: nadyadorofeeva / Instagram

"Из любой ситуации выходит королевой", – отметила поклонница Дорофеевой.

В ролике показали, как у Дорофеевой во время пения и танцев на сцене расстегнулся и слетел декоративный топ из бусин. Певица, оставшаяся в черной футболке и джинсах, продолжила выступление. Она позвала ассистента, чтобы с нее сняли топ полностью.

"Я думала, когда это уже произойдет в туре, понимаете, эта люстра", – сказала она в микрофон.