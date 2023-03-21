В прозрачном платье без бюстгальтера. Дорофеева поделилась снимком из обычной жизни

Среди ее фаворитов – одежда от украинского бренда Anna October, украшения от Tsvite Teren.
Дорофеева призналась, что ее вдохновляет фильм "Памела: история любви", шакшука на завтрак, уход за собой и желто-голубые цвета.
Певица разместила подборку фото, иллюстрирующих пост. На одном из снимков она запечатлена в прозрачных платьях на тонких бретелях. Дорофеева не стала надевать под него бюстгальтер. Она позировала спиной к объективу.
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Дорофеева родилась в 1990 году в Симферополе. С декабря 2010 года по март 2020-го она была участницей украинской группы "Время и стекло", выступала в дуэте с Позитивом.
В ноябре 2020 года исполнительница презентовала первый сольный клип под псевдонимом Dorofeeva.
После полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось в феврале 2022 года, артистка уехала за границу. Дорофеева выступала в европейских странах с концертами в поддержку Украины. В августе певица сообщила, что вернулась в Киев.