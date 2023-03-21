В прозрачном платье без бюстгальтера. Дорофеева поделилась снимком из обычной жизни

Среди ее фаворитов – одежда от украинского бренда Anna October, украшения от Tsvite Teren.

Дорофеева призналась, что ее вдохновляет фильм "Памела: история любви", шакшука на завтрак, уход за собой и желто-голубые цвета.

Певица разместила подборку фото, иллюстрирующих пост. На одном из снимков она запечатлена в прозрачных платьях на тонких бретелях. Дорофеева не стала надевать под него бюстгальтер. Она позировала спиной к объективу.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от DOROFEEVA (@nadyadorofeeva)