Квиткова снялась топлес. Видео

Квиткова снялась в прозрачной ткани, наброшенной на голову. Она позировала, прикрывая бюст руками.
"Дьявол прошептал на ухо: "Ты недостаточно сильна, чтобы выстоять шторм". Я прошептала в ухо дьявола: "Я и есть шторм", – написала она.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
26 февраля Квиткова публиковала фотосессию в черном платье с вырезом на груди.
"Ну это пожар", – писала она.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
В 2019 году Квиткова (настоящая фамилия – Матюнина) была одной из участниц шоу "Холостяк", главным героем которого стал украинский телеведущий Никита Добрынин (настоящее имя – Влад Вакулович).
В финале шоу Добрынин сделал выбор в пользу Квитковой. В мае 2020 года пара зарегистрировала брак. Летом 2021 года у пары родился первенец – Лев. Осенью 2022 года супруги обвенчались.
В январе 2023 года Квиткова призналась, что они с Добрыниным расстались.