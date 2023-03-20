Квиткова снялась топлес. Видео

Квиткова снялась в прозрачной ткани, наброшенной на голову. Она позировала, прикрывая бюст руками.

"Дьявол прошептал на ухо: "Ты недостаточно сильна, чтобы выстоять шторм". Я прошептала в ухо дьявола: "Я и есть шторм", – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Daria Kvitkova * (@kvittkova)

26 февраля Квиткова публиковала фотосессию в черном платье с вырезом на груди.

"Ну это пожар", – писала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Daria Kvitkova * (@kvittkova)