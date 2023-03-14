"Я удовлетворена своим телом". Квиткова показала, как менялась ее фигура за полтора года

"Мое перевоплощение длилось более полутора лет. Сегодня я удовлетворена своей формой, телом, кожей и самочувствием", – написала она.
Блогер отметила, что за беременность набрала 32 кг. До этого она весила 54 кг, но не была довольна качеством кожи. Квиткова уточнила, что страдала от отечности и ее не устраивала дряблость кожи.
Она призналась, что сейчас весит 50 кг. Поддерживать себя в форме Квитковой помогают регулярные тренировки и правильный подход к питанию.
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Квиткова 13 марта показала, как занимается в тренажерном зале.
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В 2019 году Квиткова (настоящая фамилия – Матюнина) была одной из участниц шоу "Холостяк", главным героем которого стал украинский телеведущий Никита Добрынин (настоящее имя – Влад Вакулович).
В финале шоу Добрынин сделал выбор в пользу Квитковой. В мае 2020 года пара зарегистрировала брак. Летом 2021 года у пары родился первенец – Лев. Осенью 2022 года супруги обвенчались.
В январе 2023 года Квиткова призналась, что они с Добрыниным расстались.