"Я удовлетворена своим телом". Квиткова показала, как менялась ее фигура за полтора года

"Мое перевоплощение длилось более полутора лет. Сегодня я удовлетворена своей формой, телом, кожей и самочувствием", – написала она.

Блогер отметила, что за беременность набрала 32 кг. До этого она весила 54 кг, но не была довольна качеством кожи. Квиткова уточнила, что страдала от отечности и ее не устраивала дряблость кожи.

Она призналась, что сейчас весит 50 кг. Поддерживать себя в форме Квитковой помогают регулярные тренировки и правильный подход к питанию.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Daria Kvitkova * (@kvittkova)

Квиткова 13 марта показала, как занимается в тренажерном зале.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Daria Kvitkova * (@kvittkova)