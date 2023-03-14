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14 марта, 2023
 
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40-летняя Мейхер поизгибалась перед камерой в облегающем фигуру платье. Фото

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Мейхер снялась в одежде собственного бренда
Мейхер снялась в одежде собственного бренда
Фото: meiherbymeiher / Instagram

40-летняя украинская певица Надежда Мейхер 14 марта на Instagram-странице своего именного бренда одежды опубликовала снимки, для которых позировала на свежем воздухе.

Мейхер предстала в облегающем фигуру платье с геометрическим принтом. Она позировала, облокотившись на деревянную перекладину.

Певица предпочитает женственные фасоны, подчеркивающие фигуру. 4 февраля она публиковала снимки, на которых продемонстрировала черное облегающее платье.

Контекст:

Мейхер родилась 10 апреля 1982 года в Хмельницкой области. После окончания Хмельницкого педагогического училища она поступила в колледж имени Константина Ушинского при Киевском университете имени Бориса Гринченко на факультет английского языка, а в 2000 году дебютировала в качестве солистки группы "ВИА Гра", в которой проработала с перерывами до 2011 года. После ухода из группы певица объявила о начале сольной карьеры.

У Мейхер трое детей. 15 августа 2002 года она родила сына Игоря от бизнесмена Александра Лищенко. 23 марта 2012 года в браке с российским бизнесменом Михаилом Уржумцевым у певицы родилась дочь Анна, а 17 октября 2015-го – дочь Мария.

Весной 2016 года Мейхер выпустила первую капсульную коллекцию дизайнерской одежды под брендом Meiher by Meiher.

Певица занимается волонтерской деятельностью после нападения РФ на Украину.

Супруг Мейхер называл войну РФ против Украины "происходящими событиями", избегая осуждения или поддержки российской агрессии. Отношения с Уржумцевым Мейхер не комментирует.

Теги: платье, фигура, ВИА Гра, Надежда Мейхер, певица, фото, одежда
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