Бульвар Шоубиз
 
13 марта, 2023
 
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"Кипяточек попила". Мишина рассказала о своем свидании

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Мишина с другом посетила кафе и назвала встречу свиданием
Мишина с другом посетила кафе и назвала встречу свиданием
Фото: misha.k.ua / Instagram

33-летняя украинская актриса Ксения Мишина 12 марта в Instagram Stories опубликовала совместное видео со своим колллегой Артемом Мануйловым.

"Дружбаня", – написала она.

Мишина также рассказала, что Мануйлов привел ее в кондитерскую.

"А Ксюха же ничего не ест. Дружбаня съел три пирожных, а Ксюха кипяточек попила. Вот такое свидание", – отметила актриса.


Фото: misha.k.ua / Instagram

Скриншот: misha.k.ua / Instagram

Контекст:

Мишина одна воспитывает сына Платона, которого родила 11 апреля 2012 года.. О том, кто является его отцом, актриса умалчивает.

В 2020-м Мишина была главной героиней первого сезона шоу "Холостячка" на СТБ. Она сделала выбор в пользу шоумена Александра Эллерта. После завершения съемок пара жила вместе. Осенью 2021 года Мишина заявила, что рассталась со своим избранником.

Теги: видео, актер, актриса, Ксения Мишина, Холостячка
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