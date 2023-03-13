"Кипяточек попила". Мишина рассказала о своем свидании

Мишина с другом посетила кафе и назвала встречу свиданием Фото: misha.k.ua / Instagram

"Дружбаня", – написала она.

Мишина также рассказала, что Мануйлов привел ее в кондитерскую.

"А Ксюха же ничего не ест. Дружбаня съел три пирожных, а Ксюха кипяточек попила. Вот такое свидание", – отметила актриса.



