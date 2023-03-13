"Кипяточек попила". Мишина рассказала о своем свидании

"Дружбаня", – написала она.
Мишина также рассказала, что Мануйлов привел ее в кондитерскую.
"А Ксюха же ничего не ест. Дружбаня съел три пирожных, а Ксюха кипяточек попила. Вот такое свидание", – отметила актриса.
Мишина одна воспитывает сына Платона, которого родила 11 апреля 2012 года.. О том, кто является его отцом, актриса умалчивает.
В 2020-м Мишина была главной героиней первого сезона шоу "Холостячка" на СТБ. Она сделала выбор в пользу шоумена Александра Эллерта. После завершения съемок пара жила вместе. Осенью 2021 года Мишина заявила, что рассталась со своим избранником.