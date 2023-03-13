С красной помадой и двумя косами. 56-летняя Хайек вышла в свет в жакете без застежек

Актриса появилась на вечеринке Фонда кино и телевидения "Ночь перед "Оскаром" в брючном белом костюме с жакетом без застежек и с капюшоном.

Образ она дополнила красной помадой, а волосы заплела в две косы.

Хайек показала также фото с голливудским актером Джорджем Клуни. Артисты смеются, запрокинув головы.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Salma Hayek Pinault (@salmahayek)

"Вневременная красота. Мексиканская Мэрилин Монро", – прокомментировал подписчик pawn_2_king_v.