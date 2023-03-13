С красной помадой и двумя косами. 56-летняя Хайек вышла в свет в жакете без застежек

Актриса появилась на вечеринке Фонда кино и телевидения "Ночь перед "Оскаром" в брючном белом костюме с жакетом без застежек и с капюшоном.
Образ она дополнила красной помадой, а волосы заплела в две косы.
Хайек показала также фото с голливудским актером Джорджем Клуни. Артисты смеются, запрокинув головы.
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"Вневременная красота. Мексиканская Мэрилин Монро", – прокомментировал подписчик pawn_2_king_v.
95-я церемония вручения премии "Оскар" состоялась в ночь с 12-го на 13 марта в театре "Долби" в Лос-Анджелесе. Ведущим премии был американский комик и актер Джимми Киммел.
Хайек на "Оскар" в 2023 году не номинировалась.