Бульвар Шоубиз
 
13 марта, 2023
 
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С красной помадой и двумя косами. 56-летняя Хайек вышла в свет в жакете без застежек

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Хайек посмеялась вместе с Джорджем Клуни
Хайек посмеялась вместе с Джорджем Клуни
Фото: salmahayek / Instagram

56-летняя голливудская актриса мексиканского происхождения Сальма Хайек 12 марта в Instagram опубликовала подборку снимков, сделанных на одном из мероприятий в рамках премии американской киноакадемии "Оскар".

Актриса появилась на вечеринке Фонда кино и телевидения "Ночь перед "Оскаром" в брючном белом костюме с жакетом без застежек и с капюшоном.

Образ она дополнила красной помадой, а волосы заплела в две косы.

Хайек показала также фото с голливудским актером Джорджем Клуни. Артисты смеются, запрокинув головы.

"Вневременная красота. Мексиканская Мэрилин Монро", – прокомментировал подписчик pawn_2_king_v.

Контекст:

95-я церемония вручения премии "Оскар" состоялась в ночь с 12-го на 13 марта в театре "Долби" в Лос-Анджелесе. Ведущим премии был американский комик и актер Джимми Киммел.

Хайек на "Оскар" в 2023 году не номинировалась.

Теги: Оскар, Джордж Клуни, Голливуд, Лос-Анджелес, актер, Сальма Хайек, актриса
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