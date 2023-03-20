53-летняя Лопес на светском мероприятии выставила центральную часть бюста и бедро

Певица и актриса предстала в серебристом платье с высоким разрезом, в котором видна нога начиная от бедра. Лиф платья выполнен в виде полос ткани, прикрывающих грудь. Лопес не стала надевать под платье бюстгальтер.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jennifer Lopez (@jlo)

Также Лопес опубликовала видео, в котором показала, как прошла вечеринка-ланч.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jennifer Lopez (@jlo)