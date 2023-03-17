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17 марта, 2023
 
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Как выглядела Тринчер до увеличения груди и какой стала после. Фото. Видео

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В августе Тринчер исполнится 22 года
В августе Тринчер исполнится 22 года
Фото: annatrincher_official / Instagram

Украинская певица Анна Тринчер не скрывает, что делала операцию по увеличению груди. Издание "ГОРДОН" собрало фото и видео певицы, сделанные до и после операции.

В ролике, снятом в июле 2021 года во время создания клипа на трек "По губам", певица предстала в черном нижнем белье из гладкой ткани.

В августе Тринчер снималась в голубом кружевном бюстгальтере. Этот пост она опубликовала в свой день рождения.

"В этом году я поняла, как быстро несется моя жизнь… Как часто я забываю быть в моменте и проживать ее сполна. Утром встаю, быстро собираюсь, надеваю что попало, закидываю что успею в сумку, быстро выбегаю, быстро ищу такси, всегда подгоняю водителя, всегда с огромными сумками, как на базар, прилетаю на съемку, встречу, мероприятие, выступление. Вот я хочу, чтобы все так продолжалось, я обожаю, но… расскажу вам маленькую историю. Год назад я набила тату в виде маленькой волны. Волна – это символ вечного движения! А движение – это смысл моей жизни. В 20 я поняла, что рядом с волной нужно набить маленький островок… Для себя, для момента, для своей жизни!" – написала певица тогда.

Также Тринчер публиковала свои снимки из реальной жизни. Она позировала в голубом раздельном купальнике на берегу моря.

В январе 2022 года Тринчер сделала операцию по увеличению груди.

В мае 2022 года певица опубликовала фото в черном нижнем белье.

В ноябре 2022 года Тринчер поделилась подборкой снимков в кружевном голубом нижнем белье.

Певица также засветила декольте и в нюдовом купальнике. Она позировала на берегу водоема.

Контекст:

15 марта Тринчер показывала шрам, оставшийся от операции по увеличению груди

Тринчер стала известна благодаря участию в шоу "Голос. Діти" и "Голос країни". В 2015 году она представляла Украину на "Детском Евровидении", заняв 11-е место.

В 2017 году Тринчер прошла кастинг и была утверждена на одну из главных ролей в сериале "Школа" на "1+1".

После нападения РФ на Украину Тринчер занимается волонтерской деятельностью.

Теги: фигура, купальник, Анна Тринчер, певица, фото, грудь, белье, бюстгальтер, декольте
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