Как выглядела Тринчер до увеличения груди и какой стала после. Фото. Видео

В ролике, снятом в июле 2021 года во время создания клипа на трек "По губам", певица предстала в черном нижнем белье из гладкой ткани.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
В августе Тринчер снималась в голубом кружевном бюстгальтере. Этот пост она опубликовала в свой день рождения.
"В этом году я поняла, как быстро несется моя жизнь… Как часто я забываю быть в моменте и проживать ее сполна. Утром встаю, быстро собираюсь, надеваю что попало, закидываю что успею в сумку, быстро выбегаю, быстро ищу такси, всегда подгоняю водителя, всегда с огромными сумками, как на базар, прилетаю на съемку, встречу, мероприятие, выступление. Вот я хочу, чтобы все так продолжалось, я обожаю, но… расскажу вам маленькую историю. Год назад я набила тату в виде маленькой волны. Волна – это символ вечного движения! А движение – это смысл моей жизни. В 20 я поняла, что рядом с волной нужно набить маленький островок… Для себя, для момента, для своей жизни!" – написала певица тогда.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Также Тринчер публиковала свои снимки из реальной жизни. Она позировала в голубом раздельном купальнике на берегу моря.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
В январе 2022 года Тринчер сделала операцию по увеличению груди.
В мае 2022 года певица опубликовала фото в черном нижнем белье.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
В ноябре 2022 года Тринчер поделилась подборкой снимков в кружевном голубом нижнем белье.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Певица также засветила декольте и в нюдовом купальнике. Она позировала на берегу водоема.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
15 марта Тринчер показывала шрам, оставшийся от операции по увеличению груди.
Тринчер стала известна благодаря участию в шоу "Голос. Діти" и "Голос країни". В 2015 году она представляла Украину на "Детском Евровидении", заняв 11-е место.
В 2017 году Тринчер прошла кастинг и была утверждена на одну из главных ролей в сериале "Школа" на "1+1".
После нападения РФ на Украину Тринчер занимается волонтерской деятельностью.