53-летняя Лопес снялась в боди с узкими трусами

"Я люблю обувь! Кто-нибудь может объяснить почему?!" – спросила она.

Лопес предстала в черном блестящем платье, облегающем комбинезоне, а также боди. Она выбрала модель боди с узкими трусами и высокими вырезами на бедрах. Все образы Лопес дополнила босоножками и сапогами на высоких каблуках.

Контекст:

Лопес родилась 24 июля 1969 года в Нью-Йорке. С 1991-го по 1993 год была танцовщицей в составе американской группы Fly Girl. В 1997 году на экраны вышел фильм "Селена", в котором она исполнила главную роль. В фильмографии Лопес – более 30 картин.

17 июля 2022 года Лопес вышла замуж за американского актера Бена Аффлека. Для каждого из них брак стал вторым. После замужества актриса взяла фамилию супруга.