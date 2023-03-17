Дорофеева, которая пожаловалась на плохое самочувствие, показала на сцене живот

Певица вышла на сцену в джинсах с низкой талией и широкими штанинами, а также топе. Она выставила оголенный живот.
16 марта Дорофеева пожаловалась на плохое самочувствие и отменила концерт в Луцке, который должен был состояться 16 марта, и перенесла его на 21 марта.
Дорофеева родилась в 1990 году в Симферополе. С декабря 2010 года по март 2020-го была участницей украинской группы "Время и Стекло" – выступала в дуэте с Алексеем Завгородним (Позитивом).
В ноябре 2020 года исполнительница презентовала первый сольный клип под псевдонимом Dorofeeva.
После полномасштабного вторжения РФ в Украину артистка уехала за границу. Дорофеева выступала в европейских странах с концертами в поддержку Украины. 9 августа 2022 года певица сообщила, что вернулась в Киев.