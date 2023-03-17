Дорофеева, которая пожаловалась на плохое самочувствие, показала на сцене живот

Певица вышла на сцену в джинсах с низкой талией и широкими штанинами, а также топе. Она выставила оголенный живот.





Фото: nadyadorofeeva / Instagram

16 марта Дорофеева пожаловалась на плохое самочувствие и отменила концерт в Луцке, который должен был состояться 16 марта, и перенесла его на 21 марта.