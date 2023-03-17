Бульвар Шоубиз
 
17 марта, 2023
 
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В корсетах и декольте. Тина Кароль опубликовала подборку концертных снимков

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Тина Кароль: Спасибо всем, кто был рядом!
Тина Кароль: Спасибо всем, кто был рядом!
Фото: tina_karol / Instagram

38-летняя украинская певица Тина Кароль 16 марта в Instagram опубликовала фото, сделанные во время ее концертного тура по Израилю.

"Вера... В висках пульс.
Сила... Сила людей,
Воля.... Наше имя.
Итого – до конца", – написала она.

Певица обратилась к поклонникам: "Спасибо всем, кто был рядом!"

Тина Кароль запечатлена в декольтированном платье с черным кружевом, корсете и брюках, а также нежно-розовом атласном платье с корсетом.

Тина Кароль указала, что на ней одежда американского бренда Albright fashion Library.

Контекст:

Тина Кароль (настоящее имя – Татьяна Либерман) родилась 25 января 1985 года в поселке Оротукан Магаданской области. В 1992 году семья переехала в Украину – на родину матери певицы, в Ивано-Франковск.

В 2005 году артистка заняла второе место на конкурсе "Новая волна" и получила специальную премию от российской певицы Аллы Пугачевой. В 2006 году Кароль представляла Украину на международном конкурсе "Евровидение", где заняла седьмое место. В 2009-м ей присвоили звание заслуженной артистки Украины, в 2017-м – народной.

После нападения РФ на Украину Тина Кароль выступала с благотворительными концертами в поддержку Украины за границей. В марте у певицы был концертный тур по Израилю.

Теги: платье, Тина Кароль, певица, декольте, корсет
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