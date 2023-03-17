В корсетах и декольте. Тина Кароль опубликовала подборку концертных снимков

Тина Кароль: Спасибо всем, кто был рядом! Фото: tina_karol / Instagram

"Вера... В висках пульс.

Сила... Сила людей,

Воля.... Наше имя.

Итого – до конца", – написала она.

Певица обратилась к поклонникам: "Спасибо всем, кто был рядом!"

Тина Кароль запечатлена в декольтированном платье с черным кружевом, корсете и брюках, а также нежно-розовом атласном платье с корсетом.

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Тина Кароль указала, что на ней одежда американского бренда Albright fashion Library.