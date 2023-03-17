Без бюстгальтера и с голым пупом. Новая избранница Остапчука показала, в каком виде ходила в университет

Полтавская сообщила, что окончила Киевский университет имени Бориса Гринченко. Она показала образ, в котором приходила в вуз, чтобы забрать диплом.
Журналистка облачилась в черный топ с глубоким декольте, под который не стала надевать бюстгальтер. Этот предмет гардероба она сочетала с черной прямой юбкой с низкой талией, оголяющей пуп.
Полтавская разместила также свое фото в нижнем белье. Она отметила, что снимок был сделан 14 февраля, в День святого Валентина.
Она по просьбе подписчиков назвала свои параметры: рост 168 см, вес – 58 кг.
О том, что Полтавская состоит в отношениях с украинским телеведущим Владимиром Остапчуком, в декабре 2022 года заявили TikTok-блогер Юлия Тимошенко и травести-дива Монро.
В конце октября Остапчук развелся со своей второй женой, нотариусом Кристиной Остапчук.
Ранее телеведущий был женат на переводчице Елене Войченко. Пара прожила в браке 12 лет. У них родилось двое детей: дочь Эмилия (2013) и сын Эван Александр (2018). Супруги расторгли брак в 2020 году.
22 февраля 2023 года Остапчук намекнул на свадьбу с новой избранницей, но никаких официальных заявлений не делал.