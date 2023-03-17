Без бюстгальтера и с голым пупом. Новая избранница Остапчука показала, в каком виде ходила в университет

Остапчук не признавался, женился ли на Полтавской Фото: vova_ostapchuk / Instagram

Полтавская сообщила, что окончила Киевский университет имени Бориса Гринченко. Она показала образ, в котором приходила в вуз, чтобы забрать диплом.

Журналистка облачилась в черный топ с глубоким декольте, под который не стала надевать бюстгальтер. Этот предмет гардероба она сочетала с черной прямой юбкой с низкой талией, оголяющей пуп.





Фото: poka.tya / Instagram

Полтавская разместила также свое фото в нижнем белье. Она отметила, что снимок был сделан 14 февраля, в День святого Валентина.

Она по просьбе подписчиков назвала свои параметры: рост 168 см, вес – 58 кг.



