Дорофеева снялась сидя на стуле с разведенными ногами. Фото

Дорофеева заявила, что в этой коллекции ощущается весна.
"А весну я люблю больше всего", – призналась певица.
Дорофеева позировала сидя на стуле с разведенными ногами. Она надела розовый спортивный костюм и заплела две крупные косы на макушке, а также две тонкие – у лица.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
В феврале Дорофеева показывала ролик, снятый для этой же коллекции одежды.
Дорофеева родилась в 1990 году в Симферополе. С декабря 2010 года по март 2020-го она была участницей украинской группы "Время и стекло", выступала в дуэте с Позитивом.
В ноябре 2020 года исполнительница презентовала первый сольный клип под псевдонимом Dorofeeva.
После полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось в феврале 2022 года, артистка уехала за границу. Дорофеева выступала в европейских странах с концертами в поддержку Украины. В августе певица сообщила, что вернулась в Киев.