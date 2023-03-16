Дорофеева снялась сидя на стуле с разведенными ногами. Фото

Дорофеева: Весну я люблю больше всего Фото: nadyadorofeeva / Instagram

Дорофеева заявила, что в этой коллекции ощущается весна.

"А весну я люблю больше всего", – призналась певица.

Дорофеева позировала сидя на стуле с разведенными ногами. Она надела розовый спортивный костюм и заплела две крупные косы на макушке, а также две тонкие – у лица.

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В феврале Дорофеева показывала ролик, снятый для этой же коллекции одежды.