Боржемская снялась в прозрачном платье в полный рост

"Настроение ночи", – написала она.
Боржемская снялась в длинном платье из прозрачной ткани. Она показала фигуру в полный рост.
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Фитнес-тренер также показала портретное фото, для которого позировала в солнцезащитных очках и с распущенными волосами.
"Приятного дня, друзья. Как ваше настроение?" – написала она.
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Боржемская родилась в Виннице в 1980 году. До войны она была экспертом программы на СТБ "Все буде добре" и тренером нескольких сезонов шоу "Зважені та щасливі" на этом же канале. Также она является разработчицей авторских фитнес-программ.
В 2018 году Боржемская рассталась с Узелковым после 20 лет семейной жизни. В браке у пары родилось двое детей – сын Роберт и дочь Оливия.