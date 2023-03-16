Боржемская снялась в прозрачном платье в полный рост

"Настроение ночи", – написала она.

Боржемская снялась в длинном платье из прозрачной ткани. Она показала фигуру в полный рост.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Боржемська Марина (@uzelkova.marina)

Фитнес-тренер также показала портретное фото, для которого позировала в солнцезащитных очках и с распущенными волосами.

"Приятного дня, друзья. Как ваше настроение?" – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Боржемська Марина (@uzelkova.marina)