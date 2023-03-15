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15 марта, 2023
 
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Тина Кароль в ультрамини подняла подол платья в гостиничном номере перед зеркалом. Видео

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Тина Кароль сняла селфи-ролик
Тина Кароль сняла селфи-ролик
Фото: tina_karol / Instagram

На официальной фан-странице 38-летней украинской певицы Тины Кароль 14 марта в Instagram опубликовали ролик, для которого исполнительница снялась в черном облегающем платье длиной ультрамини.

Тина Кароль позировала перед зеркалом в гостиничном номере с расстеленной кроватью. Певица приподлняла подол платья.

В Telegram певица 14 марта разместила эпизод своего выступления на одном из концертов. Тина Кароль в нежно-розовом облегающем платье исполнила песню "Перечекати".

Контекст:

Тина Кароль (настоящее имя – Татьяна Либерман) родилась 25 января 1985 года в поселке Оротукан Магаданской области. В 1992 году семья переехала в Украину – на родину матери певицы, в Ивано-Франковск.

В 2005 году артистка заняла второе место на конкурсе "Новая волна" и получила специальную премию от российской певицы Аллы Пугачевой. В 2006 году Кароль представляла Украину на международном конкурсе "Евровидение", где заняла седьмое место. В 2009-м ей присвоили звание заслуженной артистки Украины, в 2017-м – народной.

После нападения РФ на Украину Тина Кароль выступала с благотворительными концертами в поддержку Украины за границей.

Теги: видео, платье, Тина Кароль, певица, ролик
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