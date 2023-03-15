"Я была одержима своим телом". Мишина в трусах выставила бедро перед зеркалом

Мишина: Сложнее всего не похудеть, а держать свои формы и понимать, как это делать Фото: misha.k.ua / Instagram

"Девушки, сложнее всего не похудеть, а держать свои формы и понимать, как это делать", – написала она.

Актриса призналась, что поменяла мировоззрение.

"Сначала я была одержима своим телом, потом поняла, что самая ценная одержимость – в знаниях и очищении своего сознания", – отметила Мишина.

Пост она сопроводила снимком в черном нижнем белье. Актриса позировала перед зеркалом, выставив бедро.

Фото: misha.k.ua / Instagram

Мишина также показывала фото в белье, на котором видна ее талия.

Актриса признавалась, что, будучи беременной, набрала 31 кг.