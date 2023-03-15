"Я была одержима своим телом". Мишина в трусах выставила бедро перед зеркалом

"Девушки, сложнее всего не похудеть, а держать свои формы и понимать, как это делать", – написала она.
Актриса призналась, что поменяла мировоззрение.
"Сначала я была одержима своим телом, потом поняла, что самая ценная одержимость – в знаниях и очищении своего сознания", – отметила Мишина.
Пост она сопроводила снимком в черном нижнем белье. Актриса позировала перед зеркалом, выставив бедро.
Мишина также показывала фото в белье, на котором видна ее талия.
Актриса признавалась, что, будучи беременной, набрала 31 кг.
Мишина родилась 18 июня 1989 года в Севастополе. В 2015 году окончила актерский факультет Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого.
В 2019-м стала победительницей телешоу "Танцы со звездами" ("1+1"). В 2021 году была судьей шоу "Україна має талант" на СТБ. В февраля 2023 года Мишина стала ведущей нового шоу на канале ТЕТ – "Я люблю Україну".
Мишина одна воспитывает сына Платона, которого родила 11 апреля 2012 года. О том, кто является его отцом, актриса умалчивает.
В 2020-м Мишина была главной героиней первого сезона шоу "Холостячка" на СТБ. Она сделала выбор в пользу шоумена Александра Эллерта. После завершения съемок пара жила вместе. Осенью 2021 года Мишина заявила, что рассталась со своим избранником.