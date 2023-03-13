Бульвар Шоубиз
 
13 марта, 2023
 
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В миниатюрных трусах и топе. Мишина в нижнем белье снялась в полный рост

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Мишина: Как важно подарить себе гармонию
Мишина: Как важно подарить себе гармонию
Фото: misha.k.ua / Instagram

Украинская актриса Ксения Мишина 13 марта в Instagram Stories опубликовала селфи-фото, сделанное перед зеркалом.

"Как важно подарить себе гармонию", – написала она.


Фото: misha.k.ua / Instagram

Фото: misha.k.ua / Instagram

22 декабря 2022 года актриса поделилась снимками в прозрачном платье.

"Что может вызвать еще большую гордость, чем понимание, что ты украинка?" – написала она тогда.

Контекст:

Мишина родилась 18 июня 1989 года в Севастополе. В 2015 году окончила актерский факультет Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого.

В 2019-м стала победительницей телешоу "Танцы со звездами" ("1+1"). В 2021 году была судьей шоу "Україна має талант" на СТБ. В февраля 2023 года Мишина стала ведущей нового шоу на канале ТЕТ – "Я люблю Україну".

Мишина одна воспитывает сына Платона. О том, кто является его отцом, актриса умалчивает.

В 2020-м Мишина была главной героиней первого сезона шоу "Холостячка" на СТБ. Она сделала выбор в пользу шоумена Александра Эллерта. После завершения съемок пара жила вместе. Осенью 2021 года Мишина заявила, что рассталась со своим избранником.

Теги: актриса, белье, Ксения Мишина, трусы, Холостячка
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