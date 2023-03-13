Жена нардепа от "Слуги народа" Саливанчук вышла на сцену в нижнем белье. Она выставила бюст в макси-декольте

Саливанчук: Цените жизнь такой, какая она есть Фото: salivanchuk.anna / Instagram

Саливанчук вышла на сцену в красном корсете с огромным декольте, оголяющем грудь наполовину.

"Пишу этот пост только потому, что вчера после спектаклей получила кучу смс благодарности за то, что мы своим спектаклем спасаем жизнь и дарим веру в будущее. Да, именно такой посыл нашего спектакля", – написала она.

Саливанчук привела один из монологов своей героини.

"Вы, люди, можете уродовать свои тела, пьянствовать, принимать наркотики, страдать по прошлому, резать себе вены… Вместо того, чтобы кайфовать от жизни и понять, что она у вас одна и вы свободны, вы можете свою жизнь и потерять, а можете ее сделать яркой вспышкой. Все зависит только от вас. Не ленитесь работать над качественной жизнью, не завидуйте тем, у кого все есть, потому что для того, чтобы все иметь, нужно много работать. Цените жизнь такой, какая она есть", – написала актриса.

Она анонсировала спектакли в Хмельницком и Киеве – 2-го и 18 апреля соответственно.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ann Salivanchyk (@salivanchuk.anna)