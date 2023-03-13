Жена нардепа от "Слуги народа" Саливанчук вышла на сцену в нижнем белье. Она выставила бюст в макси-декольте

Саливанчук вышла на сцену в красном корсете с огромным декольте, оголяющем грудь наполовину.
"Пишу этот пост только потому, что вчера после спектаклей получила кучу смс благодарности за то, что мы своим спектаклем спасаем жизнь и дарим веру в будущее. Да, именно такой посыл нашего спектакля", – написала она.
Саливанчук привела один из монологов своей героини.
"Вы, люди, можете уродовать свои тела, пьянствовать, принимать наркотики, страдать по прошлому, резать себе вены… Вместо того, чтобы кайфовать от жизни и понять, что она у вас одна и вы свободны, вы можете свою жизнь и потерять, а можете ее сделать яркой вспышкой. Все зависит только от вас. Не ленитесь работать над качественной жизнью, не завидуйте тем, у кого все есть, потому что для того, чтобы все иметь, нужно много работать. Цените жизнь такой, какая она есть", – написала актриса.
Она анонсировала спектакли в Хмельницком и Киеве – 2-го и 18 апреля соответственно.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Наиболее известный проект с участием Саливанчук – украинский сериал "Однажды под Полтавой", премьера которого состоялась в 2014 году на канале ТЕТ. Всего вышло 14 сезонов сериала. 13 февраля на телеканале состоится премьера последнего сезона этого сериала.
Также Саливанчук снималась в сериале "Сваты". Его показывали украинские телеканалы "Интер" и "1+1". Премьера состоялась в 2008 году. Последний (седьмой) сезон завершился в 2021 году. Актриса служит в киевском Театре на Подоле.
Саливанчук замужем за нардепом от партии "Слуга народа" Александром Божковым с 2015 года. В том же году у пары родился сын Глеб, а 1 сентября 2020-го – второй сын Никита.