Бех-Романчук в купальнике снялась в бассейне со спины. Фото

Спортсменка ответила на вопросы подписчиков, почему она не любит посещать бассейн и как на это реагирует ее муж, украинский пловец, серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр в Токио Михаил Романчук.

"Я люблю динамику и быстрые движения! Все, что касается статики или длительной медленной работы, – не мое. А относительно Михаила, то он постоянно пытается затащить меня в бассейн и говорит мне, что это полезно. Но мирится с тем, что я игнорирую его приглашение", – ответила Бех-Романчук.

Пост она сопроводила снимком, на котором запечатлена в бассейне в черном цельном купальнике. Спортсменка позировала спиной к объективу.

Фото: marynabekh / Instagram

В декабре 2022 года Бех-Романчук показала долгий поцелуй с супругом. Она снялась сидя у мужа на коленях.