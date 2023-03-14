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14 марта, 2023
 
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Бех-Романчук в купальнике снялась в бассейне со спины. Фото

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Бех-Романчук: Я люблю динамику и быстрые движения!
Бех-Романчук: Я люблю динамику и быстрые движения!
Фото: marynabekh / Instagram

27-летняя украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук 14 марта в Instagram Stories опубликовала собственное фото, сделанное в бассейне.

Спортсменка ответила на вопросы подписчиков, почему она не любит посещать бассейн и как на это реагирует ее муж, украинский пловец, серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр в Токио Михаил Романчук.

"Я люблю динамику и быстрые движения! Все, что касается статики или длительной медленной работы, – не мое. А относительно Михаила, то он постоянно пытается затащить меня в бассейн и говорит мне, что это полезно. Но мирится с тем, что я игнорирую его приглашение", – ответила Бех-Романчук.

Пост она сопроводила снимком, на котором запечатлена в бассейне в черном цельном купальнике. Спортсменка позировала спиной к объективу.

Фото: marynabekh / Instagram
Фото: marynabekh / Instagram

В декабре 2022 года Бех-Романчук показала долгий поцелуй с супругом. Она снялась сидя у мужа на коленях.

Контекст:

Марина Бех-Романчук родилась 18 июля 1995 года в селе Морозов Хмельницкой области. Она чемпионка Европы 2021 года по прыжкам в длину в помещениях, серебряная призерка чемпионата мира 2019-го и чемпионата Европы 2018 года.

На чемпионате Европы по легкой атлетике в 2022 году Бех-Романчук завоевала золотую медаль на соревнованиях в тройном прыжке.

Теги: купальник, фото, Михаил Романчук, муж, Марина Бех-Романчук, бассейн
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