53-летняя Лопес показала, как выглядит сразу после душа

Лопес предстала в полотенце, повязанном на груди, а также с полотенцем на голове. Она объяснила, что только что вышла из душа.

"Длинные дни требуют последовательного ухода за кожей", – отметила Лопес. Она рассказала, что пользуется сывороткой своего именного бренда.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jennifer Lopez (@jlo)

Лопес в декабре 2022 года рассказала, что для внешней красоты важна работа над своим внутренним состоянием. "Вы можете использовать всю косметику в мире, но если вы несчастливы, если ваша кожа не здорова, вы не можете скрыть это", – говорила актриса и певица.