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15 марта, 2023
 
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50-летняя Пэлтроу рассказала о процедуре для здоровья, которую применяет ректально

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Пэлтроу рассказала, как следит за здоровьем
Пэлтроу рассказала, как следит за здоровьем
Фото: gwynethpaltrow / Instagram

50-летняя американская актриса Гвинет Пэлтроу назвала самую странную процедуру, которую когда-либо делала ради здоровья и красоты. Об этом она рассказала в интервью изданию The Daily Mail.

Пэлтроу призналась, что самая странная оздоровительная вещь, которую она когда-либо делала, – это ректальная озонотерапия. Актриса отметила, что это очень полезно.

По ее словам, преимуществами ректальной озонотерапии являются уменьшение боли и воспаления, увеличение энергии, улучшение метаболизма и циркуляции крови, стимуляция иммунной системы, детоксикация, омоложение и борьба с бактериальными и вирусными инфекциями.

Также Пэлтроу принимает кетоновые напитки, которые на вкус напоминают вишневый бензин. Актриса призналась, что они придают энергию и улучшают мыслительные процессы. Пьет она их с зеленым чаем во второй половине дня. Пэлтроу заметила, что на вкус они неприятные.

Контекст:

Гвинет Пэлтроу родилась 27 сентября 1972 года в Лос-Анджелесе (Калифорния, США). Она является обладательницей премий "Оскар", "Золотой глобус", "Эмми".

В 2019 году актриса выпустила в продажу кожаное белье, а в январе 2020 года начала продавать свечи с ароматом вагины. В ее интернет-магазине Goop появились ароматические свечи под названием "Это пахнет, как мой оргазм" и "Это пахнет, как моя вагина".

В январе 2021 года Пэлтроу заявила, что больше не хочет сниматься в кино, а мечтает о карьере писательницы.

У Пэлтроу от первого брака есть дочь Эппл (2004) и сын Мозес (2006).

Теги: здоровье, актриса, Гвинет Пэлтроу, свечи
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