50-летняя Пэлтроу рассказала о процедуре для здоровья, которую применяет ректально

Пэлтроу призналась, что самая странная оздоровительная вещь, которую она когда-либо делала, – это ректальная озонотерапия. Актриса отметила, что это очень полезно.
По ее словам, преимуществами ректальной озонотерапии являются уменьшение боли и воспаления, увеличение энергии, улучшение метаболизма и циркуляции крови, стимуляция иммунной системы, детоксикация, омоложение и борьба с бактериальными и вирусными инфекциями.
Также Пэлтроу принимает кетоновые напитки, которые на вкус напоминают вишневый бензин. Актриса призналась, что они придают энергию и улучшают мыслительные процессы. Пьет она их с зеленым чаем во второй половине дня. Пэлтроу заметила, что на вкус они неприятные.
Гвинет Пэлтроу родилась 27 сентября 1972 года в Лос-Анджелесе (Калифорния, США). Она является обладательницей премий "Оскар", "Золотой глобус", "Эмми".
В 2019 году актриса выпустила в продажу кожаное белье, а в январе 2020 года начала продавать свечи с ароматом вагины. В ее интернет-магазине Goop появились ароматические свечи под названием "Это пахнет, как мой оргазм" и "Это пахнет, как моя вагина".
В январе 2021 года Пэлтроу заявила, что больше не хочет сниматься в кино, а мечтает о карьере писательницы.
У Пэлтроу от первого брака есть дочь Эппл (2004) и сын Мозес (2006).