50-летняя Пэлтроу рассказала о процедуре для здоровья, которую применяет ректально

Пэлтроу призналась, что самая странная оздоровительная вещь, которую она когда-либо делала, – это ректальная озонотерапия. Актриса отметила, что это очень полезно.

По ее словам, преимуществами ректальной озонотерапии являются уменьшение боли и воспаления, увеличение энергии, улучшение метаболизма и циркуляции крови, стимуляция иммунной системы, детоксикация, омоложение и борьба с бактериальными и вирусными инфекциями.

Также Пэлтроу принимает кетоновые напитки, которые на вкус напоминают вишневый бензин. Актриса призналась, что они придают энергию и улучшают мыслительные процессы. Пьет она их с зеленым чаем во второй половине дня. Пэлтроу заметила, что на вкус они неприятные.