Бех-Романчук публично обратилась к мужу. Он ответил

"Я люблю мою жизнь с тобой", – написала она.

В ролике супруги сняты во время путешествия в Париж (Франция).

"Люблю", – ответил Бех-Романчук супруг, украинский пловец, серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр в Токио Михаил Романчук.

Контекст:

Бех-Романчук и ее супруг побывали в Париже осенью 2022 года. Но снимки, которые спортсменка показала в марте, она еще не публиковала.

Марина Бех-Романчук родилась 18 июля 1995 года в селе Морозов Хмельницкой области. Она чемпионка Европы 2021 года по прыжкам в длину в помещениях, серебряная призерка чемпионата мира 2019-го и чемпионата Европы 2018 года, а также чемпионка Европы 2022 года в тройном прыжке.

Марина Бех и Михаил Романчук поженились в сентябре 2018 года. После свадьбы Марина Бех взяла двойную фамилию.