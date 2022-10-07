"Итак, это любовь". Бех-Романчук показала долгий поцелуй с мужем

"Итак, это любовь", – написала она.

Бех-Романчук показала долгий поцелуй с мужем на фоне Эйфелевой башни.

Контекст:

Марина Бех-Романчук родилась 18 июля 1995 года в селе Морозов Хмельницкой области. Она чемпионка Европы 2021 года по прыжкам в длину в помещениях, серебряный призер чемпионата мира 2019-го и чемпионата Европы 2018 года, а также чемпионка Европы 2022 года в тройном прыжке.

Ее муж – Романчук – серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр в Токио. Они поженились в сентябре 2018 года. После свадьбы Марина Бех взяла двойную фамилию.