"Мой тыл, моя опора". Боржемская показала сына от Узелкова

"Мой тыл, моя опора, мой лучший друг. Спасибо, сыночек, за поддержку и твою невероятную мудрость", – написала она.
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"Я думала, какой-то кавалер", – прокомментировала подписчица shustkaliudmila.
"Уже становится кавалером", – ответила Боржемская.
"Такой взрослый. Мамина гордость", – отметила lisovaia_ekaterina.
Боржемская родилась в Виннице в 1980 году. До войны она была экспертом программы на СТБ "Все буде добре" и тренером нескольких сезонов шоу "Зважені та щасливі" на этом же канале.
В 2018 году Боржемская рассталась со своим мужем, боксером Вячеславом Узелковым после 20 лет семейной жизни. В браке у пары родилось двое детей – сын Роберт и дочь Оливия.