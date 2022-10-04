"Мой тыл, моя опора". Боржемская показала сына от Узелкова

"Мой тыл, моя опора, мой лучший друг. Спасибо, сыночек, за поддержку и твою невероятную мудрость", – написала она.

"Я думала, какой-то кавалер", – прокомментировала подписчица shustkaliudmila.

"Уже становится кавалером", – ответила Боржемская.

"Такой взрослый. Мамина гордость", – отметила lisovaia_ekaterina.

Контекст:

Боржемская родилась в Виннице в 1980 году. До войны она была экспертом программы на СТБ "Все буде добре" и тренером нескольких сезонов шоу "Зважені та щасливі" на этом же канале.

В 2018 году Боржемская рассталась со своим мужем, боксером Вячеславом Узелковым после 20 лет семейной жизни. В браке у пары родилось двое детей – сын Роберт и дочь Оливия.