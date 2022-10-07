Харчишин прокомментировал слухи о романе с Соколовой

"Мы действительно друзья. У нас были разные моменты в жизни, когда мы немного ругались. Но мы друзья. Говорить об отношениях я пока не собираюсь. Я не могу привлекать другую сторону без ее согласия", – сказал Харчишин.
Музыкант отметил, что пока официально состоит в браке.
"Жениться я пока не собираюсь, потому что я официально пока не разведен. Хотя бы потому. Собираюсь ли я жениться когда-нибудь? Нет… Пока об этом не думал", – отметил он.
В 2019 году Харчишин и Соколова сыграли влюбленных в клипе группы "Друга ріка" на песню "Сьомий день", в 2021 году снялись в ленте "Я, Нина", рассказывающем реальную историю борьбы Соколовой с онкологическим заболеванием.
5 мая стало известно, что Харчишин расстался со своей женой Юлией Кузьминской.
"Жизнь не всегда такова, какой мы ее представляем. Еще до войны мы перестали быть физически супругами. Я жил другой жизнью в другом месте, в другом доме", – написал он. Тогда Харчишин отметил, что сейчас состоит в новых отношениях, но не стал называть имя своей избранницы.