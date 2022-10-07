Бульвар Шоубиз
 
07 октября, 2022
 
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Харчишин прокомментировал слухи о романе с Соколовой

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Харчишин и Соколова принимали совместное участие в творческих проектах
Харчишин и Соколова принимали совместное участие в творческих проектах
Фото: Yanina Sokolova / Twitter

Лидер украинской группы "Друга ріка" Валерий Харчишин в интервью для YouTube-канала "Люкс ФМ" прокомментировал слухи о романе с журналисткой Яниной Соколовой.

"Мы действительно друзья. У нас были разные моменты в жизни, когда мы немного ругались. Но мы друзья. Говорить об отношениях я пока не собираюсь. Я не могу привлекать другую сторону без ее согласия", – сказал Харчишин.

Музыкант отметил, что пока официально состоит в браке.

"Жениться я пока не собираюсь, потому что я официально пока не разведен. Хотя бы потому. Собираюсь ли я жениться когда-нибудь? Нет… Пока об этом не думал", – отметил он.

Контекст:

В 2019 году Харчишин и Соколова сыграли влюбленных в клипе группы "Друга ріка" на песню "Сьомий день", в 2021 году снялись в ленте "Я, Нина", рассказывающем реальную историю борьбы Соколовой с онкологическим заболеванием.

5 мая стало известно, что Харчишин расстался со своей женой Юлией Кузьминской.

"Жизнь не всегда такова, какой мы ее представляем. Еще до войны мы перестали быть физически супругами. Я жил другой жизнью в другом месте, в другом доме", – написал он. Тогда Харчишин отметил, что сейчас состоит в новых отношениях, но не стал называть имя своей избранницы.

Теги: Друга ріка, журналисты, любовь, музыкант, Валерий Харчишин, Янина Соколова
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