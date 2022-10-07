Харчишин прокомментировал слухи о романе с Соколовой

"Мы действительно друзья. У нас были разные моменты в жизни, когда мы немного ругались. Но мы друзья. Говорить об отношениях я пока не собираюсь. Я не могу привлекать другую сторону без ее согласия", – сказал Харчишин.

Музыкант отметил, что пока официально состоит в браке.

"Жениться я пока не собираюсь, потому что я официально пока не разведен. Хотя бы потому. Собираюсь ли я жениться когда-нибудь? Нет… Пока об этом не думал", – отметил он.