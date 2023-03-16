"Вот-вот все покажу". Мишина крупным планом продемонстрировала тело в нижнем белье с прорезями на груди и в паху

Мишина: Это будет очень круто Фото: misha.k.ua / Instagram

"Мы так ждем, когда уже покажете результат до и после", – отреагировали фолловеры Мишиной на снимок, сделанный в тренажерном зале.

Актриса ответила: "Еще немножко. Вот-вот все покажу... От того, как все начиналось и как все закончилось или продолжается".

Мишина сопроводила Stories своим снимком, на котором вблизи показала тело в нижнем белье с прорезями на груди и в паху.

Фото: misha.k.ua / Instagram

"Это будет очень круто", – добавила Мишина и показала черно-белое фото в том же образе.