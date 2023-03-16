"Вот-вот все покажу". Мишина крупным планом продемонстрировала тело в нижнем белье с прорезями на груди и в паху

"Мы так ждем, когда уже покажете результат до и после", – отреагировали фолловеры Мишиной на снимок, сделанный в тренажерном зале.
Актриса ответила: "Еще немножко. Вот-вот все покажу... От того, как все начиналось и как все закончилось или продолжается".
Мишина сопроводила Stories своим снимком, на котором вблизи показала тело в нижнем белье с прорезями на груди и в паху.
"Это будет очень круто", – добавила Мишина и показала черно-белое фото в том же образе.
Мишина родилась 18 июня 1989 года в Севастополе. В 2015 году окончила актерский факультет Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого.
В 2019-м стала победительницей телешоу "Танцы со звездами" ("1+1"). В 2021 году была судьей шоу "Україна має талант" на СТБ. В февраля 2023 года Мишина стала ведущей нового шоу на канале ТЕТ – "Я люблю Україну".
Мишина одна воспитывает сына Платона, которого родила 11 апреля 2012 года. О том, кто является его отцом, актриса умалчивает.
В 2020-м Мишина была главной героиней первого сезона шоу "Холостячка" на СТБ. Она сделала выбор в пользу шоумена Александра Эллерта. После завершения съемок пара жила вместе. Осенью 2021 года Мишина заявила, что рассталась со своим избранником.