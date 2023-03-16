35-летняя plus size модель Грэм снялась без одежды и белья

Грэм снялась без одежды и белья, прикрыв интимные зоны рукой и сумкой. Также модель показала, как ей делают педикюр, как она ест бургер и сидит за столом с мужем, американским оператором Джастином Ирвином.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Грэм также показала подборку снимков, для которых позировала в вишневом платье из прозрачной ткани. В этой же фотосессии принял участие ее супруг.
"Будем гулять всю ночь", – написала она.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Эшли Грэм снималась для изданий Elle, Vogue, Harper’s Bazaar, Glamour. В 2016 году она стала первой plus size моделью, появившейся на обложке Sports Illustrated Swimsuit Issue.
В 2010 году она вышла замуж за Ирвина. В январе 2020 года у пары родился первенец. В январе 2022 года Грэм родила двойню.