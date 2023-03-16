35-летняя plus size модель Грэм снялась без одежды и белья

Грэм снялась без одежды и белья, прикрыв интимные зоны рукой и сумкой. Также модель показала, как ей делают педикюр, как она ест бургер и сидит за столом с мужем, американским оператором Джастином Ирвином.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от A S H L E Y G R A H A M (@ashleygraham)

Грэм также показала подборку снимков, для которых позировала в вишневом платье из прозрачной ткани. В этой же фотосессии принял участие ее супруг.

"Будем гулять всю ночь", – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от A S H L E Y G R A H A M (@ashleygraham)