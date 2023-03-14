Грэм прокомментировала свое неудачное интервью с Грантом

По словам модели, она делала свою работу и была дружелюбной во время интервью, в то время как ее собеседник сам принимал решения, как ответить, и самостоятельно несет ответственность за свое поведение во время разговора.

Грэм подчеркнула, что не может контролировать реакции другого человека.