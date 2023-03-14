Грэм прокомментировала свое неудачное интервью с Грантом

По словам модели, она делала свою работу и была дружелюбной во время интервью, в то время как ее собеседник сам принимал решения, как ответить, и самостоятельно несет ответственность за свое поведение во время разговора.
Грэм подчеркнула, что не может контролировать реакции другого человека.
Короткое интервью Грэм с Грантом стало вирусным в сети из-за того, что актер язвительно отвечал на поставленные вопросы, а в конце разговора закатил глаза. Поклонники раскритиковали актера за это. "Хью, если ты не хочешь быть там, иди домой. Худшее интервью на "Оскаре", – написали в сети.