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13 марта, 2023
 
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Интервью Гранта на "Оскаре", где он с презрением закатывает глаза, стало вирусным в сети. Видео

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Грант язвительно отвечал на вопросы, а в конце закатил глаза
Грант язвительно отвечал на вопросы, а в конце закатил глаза
Фото: ЕРА

Интервью британского актера Хью Гранта, которое он дал ведущей красной дорожки церемонии вручения премии "Оскар 2023", американской plus-size-модели Эшли Грэм, растиражировано в сети и активно обсуждается пользователями.

Когда Грэм спросила у актера о его впечатлениях от съемок в фильме "Достать ножи: Стеклянный лук", Грант напомнил, что появляется в картине всего на несколько секунд. После этого модель поинтересовалась, было ли ему весело на этих съемках, но актер в ответ язвительно сказал: "Эм… Немного". На вопрос, во что он одет, Грант также коротко заявил: "В свой костюм".

"Было приятно пообщаться", – сказала в конце разговора Грэм.

Грант после этих слов высоко поднял брови, закатив глаза.

"Хью, если ты не хочешь быть там, иди домой. Худшее интервью на "Оскаре", – отреагировали в сети.

Издание The New York Post отмечает, что "попытки Грэм задать Гранту серию стандартных вопросов были встречены актером с явным презрением". В публикации сообщается, что поведение актера вызвало критику у зрителей. 

Контекст:

Церемония вручения премии "Оскар 2023" состоялась в ночь на 13 марта.

Грант известен по ролям в фильмах "Четыре свадьбы и одни похороны", "Дневник Бриджит Джонс", "Реальная любовь".

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Оскар, скандал, Хью Грант, Эшли Грэм, интервью, Оскар 2023
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