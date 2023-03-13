Интервью Гранта на "Оскаре", где он с презрением закатывает глаза, стало вирусным в сети. Видео

Грант язвительно отвечал на вопросы, а в конце закатил глаза Фото: ЕРА

Когда Грэм спросила у актера о его впечатлениях от съемок в фильме "Достать ножи: Стеклянный лук", Грант напомнил, что появляется в картине всего на несколько секунд. После этого модель поинтересовалась, было ли ему весело на этих съемках, но актер в ответ язвительно сказал: "Эм… Немного". На вопрос, во что он одет, Грант также коротко заявил: "В свой костюм".

"Было приятно пообщаться", – сказала в конце разговора Грэм.

Hugh Grant is such a dick. The Oscar red carpet pre show. Why did he agree to be interviewed? Ass pic.twitter.com/N7vg1UTnRg — billyleemang (@billyleemang) March 12, 2023

Грант после этих слов высоко поднял брови, закатив глаза.

Hugh Grant rolls his eyes after his awkward interview with Ashley Graham. She tried! pic.twitter.com/ss2IDUNA8b — celebitchy (@celebitchy) March 12, 2023

"Хью, если ты не хочешь быть там, иди домой. Худшее интервью на "Оскаре", – отреагировали в сети.

Hugh Grant is the biggest D bag for this interview. Hugh, If you don't want to be there go home. Worst Oscars interviews ever. #Oscars #Oscars2023 #HughGrant pic.twitter.com/Yx7MWbav4q — Michael L (@Luevano1) March 12, 2023

Издание The New York Post отмечает, что "попытки Грэм задать Гранту серию стандартных вопросов были встречены актером с явным презрением". В публикации сообщается, что поведение актера вызвало критику у зрителей.