"Ох, ну это же любовь". Мишина показала себя в тренажерном зале среди штанг и мужчин

Мишина снялась перед зеркалом. Она позировала перед лежащими на полу штангами и на фоне двух мужчин.

"Ох, ну, это же любовь", – написала она.





Фото: misha.k.ua / Instagram

Также Мишина заселфилась стоя перед зеркалом. Актриса позировала в черном топе и лосинах.

"Пока сын в школе", – написала она.