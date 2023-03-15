Бульвар Шоубиз
 
15 марта, 2023
 
Новости

"Ох, ну это же любовь". Мишина показала себя в тренажерном зале среди штанг и мужчин

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
"Ох, ну это же любовь". Мишина показала себя в тренажерном зале среди штанг и мужчин / Бульвар Шоубиз

Фото: misha.k.ua / Instagram

Украинская актриса Ксения Мишина 15 марта в Instagram Stories сделала селфи в тренажерном зале.

Мишина снялась перед зеркалом. Она позировала перед лежащими на полу штангами и на фоне двух мужчин.

"Ох, ну, это же любовь", – написала она.


Фото: misha.k.ua / Instagram

Фото: misha.k.ua / Instagram

Также Мишина заселфилась стоя перед зеркалом. Актриса позировала в черном топе и лосинах.

"Пока сын в школе", – написала она.

Фото: misha.k.ua / Instagram
Фото: misha.k.ua / Instagram

Контекст:

Мишина родилась 18 июня 1989 года в Севастополе. В 2015 году окончила актерский факультет Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого.

В 2019-м стала победительницей телешоу "Танцы со звездами" ("1+1"). В 2021 году была судьей шоу "Україна має талант" на СТБ. В февраля 2023 года Мишина стала ведущей нового шоу на канале ТЕТ – "Я люблю Україну".

Мишина одна воспитывает сына Платона, которого родила 11 апреля 2012 года. О том, кто является его отцом, актриса умалчивает.

В 2020-м Мишина была главной героиней первого сезона шоу "Холостячка" на СТБ. Она сделала выбор в пользу шоумена Александра Эллерта. После завершения съемок пара жила вместе. Осенью 2021 года Мишина заявила, что рассталась со своим избранником.

Теги: актриса, зеркало, Ксения Мишина, мужчины, Холостячка
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Зингерис: На подписании Соглашения об ассоциации Янукович кричал "Я говорю с ним!" диким голосом резаной кобылы. Немцы и англичане отвечали: "Почему вы говорите с Путиным?" – "Он все о нас знает и не разрешает"
  Зингерис: На подписании Соглашения об ассоциации Янукович кричал "Я говорю с ним!" диким голосом резаной кобылы. Немцы и англичане отвечали: "Почему вы говорите с Путиным?" – "Он все о нас знает и не разрешает"
Дмитрий ГОРДОН
  Яценюк: Путин заявил, что Россия может распасться. Условно, Ямал помашет им копытом и скажет: все нефтегазовые месторождения – наши. Якуты так же, Татарстан
  Яценюк: Путин заявил, что Россия может распасться. Условно, Ямал помашет им копытом и скажет: все нефтегазовые месторождения – наши. Якуты так же, Татарстан
Дмитрий ГОРДОН
  Зибров: У нас родственники в Севастополе. Звонили: "Если у вас тяжелая обстановочка, мы готовы вас принять. У вас захватили власть фашисты". Послал. После этого мы больше не общались
  Зибров: У нас родственники в Севастополе. Звонили: "Если у вас тяжелая обстановочка, мы готовы вас принять. У вас захватили власть фашисты". Послал. После этого мы больше не общались
Алеся БАЦМАН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Ох, ну это же любовь". Мишина показала себя в тренажерном зале среди штанг и мужчин
"Ох, ну это же любовь". Мишина показала себя в тренажерном зале среди штанг и мужчин
Морпех Дианов задонатил 400 тыс. грн в фонд "Детство без войны", послом которого является Полякова
Морпех Дианов задонатил 400 тыс. грн в фонд "Детство без войны", послом которого является Полякова
Галина ГРИШИНА
  Некоглай: Я буду премьер-министром Молдовы
  Некоглай: Я буду премьер-министром Молдовы
Дмитрий ГОРДОН
"Люди исчезают понимаете?!" Сумская призналась, что ее дочь в РФ поддерживает Украину, но "делает все, чтобы дети были в безопасности"
"Люди исчезают – понимаете?!" Сумская призналась, что ее дочь в РФ поддерживает Украину, но "делает все, чтобы дети были в безопасности"
Галина ГРИШИНА
Как изменилась Дорофеева за три года после распада группы "Время и Стекло". Фото до и после
Как изменилась Дорофеева за три года после распада группы "Время и Стекло". Фото до и после
Галина ГРИШИНА
В сети показали, как жена принца Уильяма Кэтрин выглядит в образе блондинки. Фото
В сети показали, как жена принца Уильяма Кэтрин выглядит в образе блондинки. Фото
Галина ГРИШИНА
Мирзоян высказался о творчестве Винника, который был ведущим на его свадьбе с Тоней Матвиенко
Мирзоян высказался о творчестве Винника, который был ведущим на его свадьбе с Тоней Матвиенко
Галина ГРИШИНА
Тарантино готовится к съемкам своего последнего фильма – СМИ
Тарантино готовится к съемкам своего последнего фильма – СМИ
Галина ГРИШИНА
47-летняя Джоли показала "самую красивую прическу этой весны". Фото до и после
47-летняя Джоли показала "самую красивую прическу этой весны". Фото до и после
Галина ГРИШИНА
Клопотенко приготовит украинский ужин в Лондоне для семьи, которая сделает самый большой взнос в поддержку Украины
Клопотенко приготовит украинский ужин в Лондоне для семьи, которая сделает самый большой взнос в поддержку Украины
Галина ГРИШИНА
Ивангай потроллил Гордона после выхода интервью с Некоглаем. Видео стало вирусным в TikTok
Ивангай потроллил Гордона после выхода интервью с Некоглаем. Видео стало вирусным в TikTok
Галина ГРИШИНА
"Максимальный цинизм". В сети возмутились зажигалкой с изображением украинского воина, расстрелянного за слова "Слава Украине!"
"Максимальный цинизм". В сети возмутились зажигалкой с изображением украинского воина, расстрелянного за слова "Слава Украине!"
Галина ГРИШИНА
"Я была одержима своим телом". Мишина в трусах выставила бедро перед зеркалом
"Я была одержима своим телом". Мишина в трусах выставила бедро перед зеркалом
Чмерковский: Если кто-то считает Денисову украинкой – это полная ерунда. Украинцы волновались, когда началась война, а она не переживала
Чмерковский: Если кто-то считает Денисову украинкой – это полная ерунда. Украинцы волновались, когда началась война, а она не переживала
Галина ГРИШИНА
  Некоглай: Когда мамы не стало, мне было девять лет, когда не стало папы 10
  Некоглай: Когда мамы не стало, мне было девять лет, когда не стало папы – 10
Топ-5 украшений, которые идеально сочетаются с V-образным декольте. Фото
Топ-5 украшений, которые идеально сочетаются с V-образным декольте. Фото
Галина ГРИШИНА
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 