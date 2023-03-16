Бульвар Шоубиз
 
16 марта, 2023
 
Новости

Тринчер показала шрам, оставшийся после увеличения груди

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Тринчер не скрывает, что увеличила грудь
Тринчер не скрывает, что увеличила грудь
Фото: annatrincher_official / Instagram

Украинская певица Анна Тринчер 15 марта в Instagram Stories по просьбе подписчицы показала фото зоны под грудью.

Подписчица, которая попросила показать шрам, отметила, что тоже хочет сделать подобную операцию, но боится, что будет виден шрам.

"Вот так он выглядит. Операции год", – подписала снимок Тринчер.


Фото: annatrincher_official / Instagram

Фото: annatrincher_official / Instagram

Тринчер сделала операцию по увеличению груди в январе 2022 года.

Контекст:

Тринчер стала известна благодаря участию в шоу "Голос. Діти" и "Голос країни". В 2015 году она представляла Украину на "Детском Евровидении", заняв 11-е место.

В 2017 году Тринчер прошла кастинг и была утверждена на одну из главных ролей в сериале "Школа" на "1+1".

После нападения РФ на Украину Тринчер занимается волонтерской деятельностью.

Теги: Анна Тринчер, певица, фото, грудь, операция
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