Тринчер показала шрам, оставшийся после увеличения груди

Тринчер не скрывает, что увеличила грудь Фото: annatrincher_official / Instagram

Подписчица, которая попросила показать шрам, отметила, что тоже хочет сделать подобную операцию, но боится, что будет виден шрам.

"Вот так он выглядит. Операции год", – подписала снимок Тринчер.





Фото: annatrincher_official / Instagram

Тринчер сделала операцию по увеличению груди в январе 2022 года.