Тринчер показала шрам, оставшийся после увеличения груди

Подписчица, которая попросила показать шрам, отметила, что тоже хочет сделать подобную операцию, но боится, что будет виден шрам.
"Вот так он выглядит. Операции год", – подписала снимок Тринчер.
Тринчер сделала операцию по увеличению груди в январе 2022 года.
Тринчер стала известна благодаря участию в шоу "Голос. Діти" и "Голос країни". В 2015 году она представляла Украину на "Детском Евровидении", заняв 11-е место.
В 2017 году Тринчер прошла кастинг и была утверждена на одну из главных ролей в сериале "Школа" на "1+1".
После нападения РФ на Украину Тринчер занимается волонтерской деятельностью.