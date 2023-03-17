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17 марта, 2023
 
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"Рубрика "Любимые видео". Галкин показал ролик с танцующей Пугачевой

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Галкин и Пугачева поженились в 2011 году
Галкин и Пугачева поженились в 2011 году
Фото: maxgalkinru / Instagram

46-летний российский шоумен Максим Галкин, проживающий в Израиле, 16 марта в Instagram обнародовал архивный ролик, снятый во время путешествия на Сардинию (Италия).

"Рубрика "Любимые видео". Сардиния. Праздник", – написал он.

В ролике шоумен показал свою жену, российскую певицу Аллу Пугачеву и их детей Лизу и Гарри.

Пугачева станцевала перед камерой одна, а также с дочерью и супругом.

"Вот это настоящая счастливая жизнь, без гламура и пафоса! Желаю вашей красивой семье всегда пребывать в таком настроении", – прокомментировала подписчица malikaok77.

Контекст:

Галкин женился на Пугачевой 23 декабря 2011 года. Детей пары, двойняшек Гарри и Лизу, вынашивала суррогатная мать. 18 сентября 2022 года детям исполнилось девять лет.

В первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину Галкин осудил нападение России. Вскоре стало известно, что он с женой, российской певицей Аллой Пугачевой и детьми уехал из России в Израиль, так как в стране стали запрещать его концерты, а рекламодатели начали отказываться от сотрудничества с ним.

Галкин неоднократно осуждал действия российских властей и армии. 22 апреля 2022 года он заявил, что часть своих гонораров от концертов в израильских городах передаст в помощь украинским беженцам. На своих концертах он высмеивает руководство и президента РФ.

27 августа стало известно, что Пугачева с детьми вернулась в Россию, но вскоре снова уехала в Израиль. 

18 сентября Пугачева в открытом письме призвала признать ее "иноагентом" в РФ после того, как накануне такое определение дали Галкину.

В начале декабря Галкин вместе с женой и детьми находился в Израиле. Шоумен выступает в разных странах мира.

Теги: Алла Пугачева, видео, Максим Галкин, Лиза Галкина, певица, Гарри Галкин, шоумен
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