"Рубрика "Любимые видео". Галкин показал ролик с танцующей Пугачевой

"Рубрика "Любимые видео". Сардиния. Праздник", – написал он.

В ролике шоумен показал свою жену, российскую певицу Аллу Пугачеву и их детей Лизу и Гарри.

Пугачева станцевала перед камерой одна, а также с дочерью и супругом.

"Вот это настоящая счастливая жизнь, без гламура и пафоса! Желаю вашей красивой семье всегда пребывать в таком настроении", – прокомментировала подписчица malikaok77.

Контекст:

Галкин женился на Пугачевой 23 декабря 2011 года. Детей пары, двойняшек Гарри и Лизу, вынашивала суррогатная мать. 18 сентября 2022 года детям исполнилось девять лет.

В первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину Галкин осудил нападение России. Вскоре стало известно, что он с женой, российской певицей Аллой Пугачевой и детьми уехал из России в Израиль, так как в стране стали запрещать его концерты, а рекламодатели начали отказываться от сотрудничества с ним.

Галкин неоднократно осуждал действия российских властей и армии. 22 апреля 2022 года он заявил, что часть своих гонораров от концертов в израильских городах передаст в помощь украинским беженцам. На своих концертах он высмеивает руководство и президента РФ.

27 августа стало известно, что Пугачева с детьми вернулась в Россию, но вскоре снова уехала в Израиль.

18 сентября Пугачева в открытом письме призвала признать ее "иноагентом" в РФ после того, как накануне такое определение дали Галкину.

В начале декабря Галкин вместе с женой и детьми находился в Израиле. Шоумен выступает в разных странах мира.