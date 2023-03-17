Бульвар Шоубиз
 
17 марта, 2023
 
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Мишина показала, как принимает душ

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Мишина обнародовала ню-видео
Мишина обнародовала ню-видео
Фото: misha.k.ua / Instagram

Украинская актриса Ксения Мишина 17 марта в Instagram Stories обнародовала ролик, снятый во время приема ею водных процедур.

Актриса снялась в душевой кабине и показала себя за запотевшим стеклом. Она стояла спиной к объективу.

"Ну что, друзья, готовы сегодня увидеть мою трансформацию?" – спросила она.


Фото: misha.k.ua / Instagram

Скриншот: misha.k.ua / Instagram

Мишина обещала показать результат своих тренировок в формате "до" и "после".

Контекст:

Мишина родилась 18 июня 1989 года в Севастополе. В 2015 году окончила актерский факультет Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого.

В 2019-м стала победительницей телешоу "Танцы со звездами" ("1+1"). В 2021 году была судьей шоу "Україна має талант" на СТБ. В февраля 2023 года Мишина стала ведущей нового шоу на канале ТЕТ – "Я люблю Україну".

Мишина одна воспитывает сына Платона, которого она родила 11 апреля 2012 года. О том, кто является его отцом, актриса умалчивает.

В 2020-м Мишина была главной героиней первого сезона шоу "Холостячка" на СТБ. Она сделала выбор в пользу шоумена Александра Эллерта. После завершения съемок пара жила вместе. Осенью 2021 года Мишина заявила, что рассталась со своим избранником.

Теги: актриса, Ксения Мишина, ню-видео, Холостячка
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