Мишина показала, как принимает душ

Актриса снялась в душевой кабине и показала себя за запотевшим стеклом. Она стояла спиной к объективу.

"Ну что, друзья, готовы сегодня увидеть мою трансформацию?" – спросила она.





Скриншот: misha.k.ua / Instagram

Мишина обещала показать результат своих тренировок в формате "до" и "после".