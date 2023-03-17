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17 марта, 2023
 
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41-летняя Бейонсе снялась в прозрачном платье без бюстгальтера

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Бейонсе снялась в образе, подчеркивающем фигуру
Бейонсе снялась в образе, подчеркивающем фигуру
Фото: beyonce / Instagram

41-летняя американская певица Бейонсе 17 марта в Instagram опубликовала подборку свежих снимков.

Бейонсе позировала в длинном прозрачном платье, украшенном стразами. Она снялась без бюстгальтера, с золотыми наклейками на сосках. На некоторых снимках она запечатлена со своим мужем, американским рэпером Jaz-Z.

В феврале Бейонсе показывала снимки в серебристом мини-платье со шлейфом и с нюдовым корсетом.

Контекст:

Бейонсе – 28-кратная обладательница премии "Грэмми", исполнительница песен в стиле R'n'B и хип-хоп.

Певица замужем за Jay-Z с 2008 года. Пара воспитывает троих детей – 11-летнюю дочь и пятилетних двойняшек.

Теги: Бейонсе, платье, певица, бюстгальтер, корсет
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