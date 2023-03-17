41-летняя Бейонсе снялась в прозрачном платье без бюстгальтера

Бейонсе позировала в длинном прозрачном платье, украшенном стразами. Она снялась без бюстгальтера, с золотыми наклейками на сосках. На некоторых снимках она запечатлена со своим мужем, американским рэпером Jaz-Z.

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В феврале Бейонсе показывала снимки в серебристом мини-платье со шлейфом и с нюдовым корсетом.

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