41-летняя Бейонсе снялась в прозрачном платье без бюстгальтера

Бейонсе позировала в длинном прозрачном платье, украшенном стразами. Она снялась без бюстгальтера, с золотыми наклейками на сосках. На некоторых снимках она запечатлена со своим мужем, американским рэпером Jaz-Z.
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В феврале Бейонсе показывала снимки в серебристом мини-платье со шлейфом и с нюдовым корсетом.
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Бейонсе – 28-кратная обладательница премии "Грэмми", исполнительница песен в стиле R'n'B и хип-хоп.
Певица замужем за Jay-Z с 2008 года. Пара воспитывает троих детей – 11-летнюю дочь и пятилетних двойняшек.