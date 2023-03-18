Дорофеева в трикотажной майке и стразами на носу станцевала перед камерой. Видео

Певица предстала в белой трикотажной майке, с двумя высоко закрученными гульками и спущенными прядями у лица. Переносицу она украсила стразами.

Еще в одном ролике, опубликованном 15 марта, певица показала свой образ полностью. Белую майку она дополнила черной юбкой длины миди и обувью на массивной подошве. Дорофеева станцевала под свой трек Hypnotize.

Контекст:

Дорофеева родилась в 1990 году в Симферополе. С декабря 2010 года по март 2020-го она была участницей украинской группы "Время и стекло", выступала в дуэте с Позитивом.

В ноябре 2020 года исполнительница презентовала первый сольный клип под псевдонимом Dorofeeva.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось в феврале 2022 года, артистка уехала за границу. Дорофеева выступала в европейских странах с концертами в поддержку Украины. В августе певица сообщила, что вернулась в Киев.