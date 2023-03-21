Актриса Денисенко снялась топлес, взяв бюст в руки

Денисенко предстала топлес. Актриса прикрыла бюст, взяв его в руки.

Она снялась в белой юбке с бахромой, а шею и торс украсила жемчугом. Еще для одного образа Денисенко надела топ, также украшенный бахромой.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Lesya Yasnitska (@lesya_yasnitska)

Кроме снимков, Ясницкая разместила ролик, в котором собрала кадры этого фотосета.

"О красоте и любви", – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Lesya Yasnitska (@lesya_yasnitska)