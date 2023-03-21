Актриса Денисенко снялась топлес, взяв бюст в руки

Денисенко предстала топлес. Актриса прикрыла бюст, взяв его в руки.
Она снялась в белой юбке с бахромой, а шею и торс украсила жемчугом. Еще для одного образа Денисенко надела топ, также украшенный бахромой.
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Кроме снимков, Ясницкая разместила ролик, в котором собрала кадры этого фотосета.
"О красоте и любви", – написала она.
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Денисенко родилась 17 декабря 1989 года в Чернигове. Окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого. Наиболее известна как исполнительница роли Ларисы Яхонтовны в сериале "Крепостная".
Актриса замужем за своим коллегой Андреем Фединчиком с 2017 года. У них есть сын Андрей (2017). Весной 2022 года Фединчик вступил в ряды территориальной обороны Житомира. Сейчас актер защищает Украину на передовой.