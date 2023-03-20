Бульвар Шоубиз
 
20 марта, 2023
 
Новости

"Она тронулась". Гордон высказался об известной российской актрисе

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Гордон последовательно критикует российских пропагандистов
Гордон последовательно критикует российских пропагандистов
Фото: gordonua.com

Украинский журналист Дмитрий Гордон на своей странице в Instagram 18 марта опубликовал ролик, в котором российская актриса Ольга Будина рассказала россиянкам, как надо воспитывать детей.

"Российская актриса Ольга Будина тронулась", – написал Гордон.

В ролике, снятом для одного из российских пропагандистских каналов, Будина заявила, что задача мамы – подготовить ребенка к войне. По мнению актрисы, важно, чтобы ребенок учился стрелять и преодолевать препятствия.

Она заявила, что готова отправить своего сына на войну.

"Он знает, что, если ему придет повестка, он пойдет в военкомат", – отметила Будина.

Контекст:

У Будиной есть единственный сын Наум (2004). Его отец – бывший супруг актрисы, бизнесмен Александр Наумов.

Гордон последовательно критикует российские власти, российских пропагандистов и называет президента РФ Владимира Путина преступником и "Гитлером современности". "В моей стране никогда не было нацистов – нацисты пришли в мою страну", – заявил Гордон после полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года.

Министерство внутренних дел РФ объявило Гордона в розыск. "Я объявляю в розыск МВД России", – заявил Гордон.

Теги: Россия, Дмитрий Гордон, Украина, война, пропаганда, журналисты, война России против Украины, актриса, ролик, россияне
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Волонтер Свирко: Выбрать достойных людей в общественный совет Минобороны – не только право каждого украинца, но и обязанность. Это приблизит нас к победе
Волонтер Свирко: Выбрать достойных людей в общественный совет Минобороны – не только право каждого украинца, но и обязанность. Это приблизит нас к победе
Елена ПОСКАННАЯ
  Яценюк: Симоньян фактически вскрылась – признала, что Путин получил от Украины пощечину. У него уже вся морда красная от пощечин Украины
  Яценюк: Симоньян фактически вскрылась – признала, что Путин получил от Украины пощечину. У него уже вся морда красная от пощечин Украины
Дмитрий ГОРДОН
  Свитан: До конца этого года мы можем выйти на границы 1991 года – освободить Крым и отсечь Донбасс
  Свитан: До конца этого года мы можем выйти на границы 1991 года – освободить Крым и отсечь Донбасс
Дмитрий ГОРДОН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Скрипка выступил для украинских защитников в Бахмуте. Фото
Скрипка выступил для украинских защитников в Бахмуте. Фото
Галина ГРИШИНА
"Это был элитный дом в хорошем районе". Полякова рассказала, как избавилась от своей недвижимости в РФ
"Это был элитный дом в хорошем районе". Полякова рассказала, как избавилась от своей недвижимости в РФ
Галина ГРИШИНА
"Это абсолютный вкус детства, его ни с чем не спутаешь". Как приготовить пышные оладьи на кефире
"Это абсолютный вкус детства, его ни с чем не спутаешь". Как приготовить пышные оладьи на кефире
"Она тронулась". Гордон высказался об известной российской актрисе
"Она тронулась". Гордон высказался об известной российской актрисе
Длинные ногти и яркий дизайн. Пять вариантов маникюра от Гвен Стефани. Фото
Длинные ногти и яркий дизайн. Пять вариантов маникюра от Гвен Стефани. Фото
Галина ГРИШИНА
Сколько воды нужно выпивать в сутки. Советы от эксперта
Сколько воды нужно выпивать в сутки. Советы от эксперта
Пять причесок с использованием белых искусственных цветов от вьетнамских парикмахеров
Пять причесок с использованием белых искусственных цветов от вьетнамских парикмахеров
61-летний президент Чехии Павел позировал на мотоцикле: Если бы так можно было ездить в заграничные поездки
61-летний президент Чехии Павел позировал на мотоцикле: Если бы так можно было ездить в заграничные поездки
Галина ГРИШИНА
53-летняя Лопес на светском мероприятии выставила центральную часть бюста и бедро
53-летняя Лопес на светском мероприятии выставила центральную часть бюста и бедро
Пугачева высказалась о Валерии Меладзе, который оправдался за слова "Слава Украине!"
Пугачева высказалась о Валерии Меладзе, который оправдался за слова "Слава Украине!"
Галина ГРИШИНА
Как ускорить метаболизм, чтобы можно было "есть все и не поправляться". Шесть советов от фитнес-инструктора
Как ускорить метаболизм, чтобы можно было "есть все и не поправляться". Шесть советов от фитнес-инструктора
Галина ГРИШИНА
  Сайрус исполнила свой хит Flowers на сцене. За четыре дня ролик собрал более 7 млн просмотров. Видео
  Сайрус исполнила свой хит Flowers на сцене. За четыре дня ролик собрал более 7 млн просмотров. Видео
Галина ГРИШИНА
  Спущенные штаны на сцене в Москве, дуэт с путинисткой Бузовой и другие "зашквары" рэпера Потапа
  Спущенные штаны на сцене в Москве, дуэт с путинисткой Бузовой и другие "зашквары" рэпера Потапа
Галина ГРИШИНА
24-летняя Квиткова снялась топлес. Видео
24-летняя Квиткова снялась топлес. Видео
17-летняя дочь короля Испании пройдет трехлетнюю военную подготовку. В будущем она станет главнокомандующим испанской армией
17-летняя дочь короля Испании пройдет трехлетнюю военную подготовку. В будущем она станет главнокомандующим испанской армией
Галина ГРИШИНА
55-летний Остап Ступка рассказал, как познакомился с третьей женой, которая младше его на 20 лет. Фото
55-летний Остап Ступка рассказал, как познакомился с третьей женой, которая младше его на 20 лет. Фото
Галина ГРИШИНА
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 