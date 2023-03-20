"Она тронулась". Гордон высказался об известной российской актрисе

"Российская актриса Ольга Будина тронулась", – написал Гордон.

В ролике, снятом для одного из российских пропагандистских каналов, Будина заявила, что задача мамы – подготовить ребенка к войне. По мнению актрисы, важно, чтобы ребенок учился стрелять и преодолевать препятствия.

Она заявила, что готова отправить своего сына на войну.

"Он знает, что, если ему придет повестка, он пойдет в военкомат", – отметила Будина.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Дмитрии * Гордон (@gordondmytro)