"Она тронулась". Гордон высказался об известной российской актрисе

"Российская актриса Ольга Будина тронулась", – написал Гордон.
В ролике, снятом для одного из российских пропагандистских каналов, Будина заявила, что задача мамы – подготовить ребенка к войне. По мнению актрисы, важно, чтобы ребенок учился стрелять и преодолевать препятствия.
Она заявила, что готова отправить своего сына на войну.
"Он знает, что, если ему придет повестка, он пойдет в военкомат", – отметила Будина.
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У Будиной есть единственный сын Наум (2004). Его отец – бывший супруг актрисы, бизнесмен Александр Наумов.
Гордон последовательно критикует российские власти, российских пропагандистов и называет президента РФ Владимира Путина преступником и "Гитлером современности". "В моей стране никогда не было нацистов – нацисты пришли в мою страну", – заявил Гордон после полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года.
Министерство внутренних дел РФ объявило Гордона в розыск. "Я объявляю в розыск МВД России", – заявил Гордон.