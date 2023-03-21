  Каменских выпустила клип на песню "Душа" в украинском этническом стиле. Потап отреагировал

Ой не кожна душа
Чорний ліс.
Ой не кожна, не кожна.
А моя – океан гірких сліз,
Берегів схил тривожних.
Ой не кожна душа райський сад.
Ой не кожна, не кожна.
А моя у крові, в пелюстках
І роздерта безбожно, – поется в припеве.
"Издавна наши предки считали, что душа – зеркало внутреннего мира человека, в котором спрятана целая Вселенная. Связь с нашим прошлым и настоящим, которая таится в ДНК нашего народа. Это самые могущественные силы природы, которые собирались воедино, чтобы укрепить нашу веру и любовь", – написала 21 марта Каменских в Instagram.
Как отметила Каменских, в песне "Душа" она воспевает сильную и волевую душу украинского народа.
"Я знаю, что сегодня большинство украинцев испытали особое стремление к изучению своих корней, желание познать украинскую культуру глубже и исследовать наследие предыдущих поколений. Поэтому в видео нам хотелось подчеркнуть фольклорные мотивы песни и переплести важные элементы украинской культуры. Каждая деталь погружает в глубины нашего этноса. Просто почувствуйте", – призвала певица.
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Муж Каменских, рэпер Потап (Алексей Потапенко) на своей странице разместил отрывок клипа "Душа" и цитату из поста своей жены. Он дал определение песне Кменских.
"Аутентичный треп-поп, дамы и господа", – написал Потап.
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За пять дней до полномасштабного вторжения РФ в Украину Каменских вместе со своим мужем, рэпером и продюсером Потапом (Алексеем Потапенко) выехала в Испанию. Певица отмечает, что это была заранее запланированная командировка. Вместе с Каменских и Потапом тогда уехали их матери.
Каменских выступала за границей с благотворительными концертами в поддержку своей страны. Певица собрала 75 млн грн.
17 августа артистка сообщила, что вернулась в Украину, позже она анонсировала новые концерты за границей. В сентябре стало известно, что в Украину вернулся и Потап.