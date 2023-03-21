  Каменских выпустила клип на песню "Душа" в украинском этническом стиле. Потап отреагировал

Каменских: Издавна наши предки считали, что душа – зеркало внутреннего мира человека, в котором спрятана целая Вселенная Фото: kamenskux / Instagram

Ой не кожна душа

Чорний ліс.

Ой не кожна, не кожна.

А моя – океан гірких сліз,

Берегів схил тривожних.

Ой не кожна душа райський сад.

Ой не кожна, не кожна.

А моя у крові, в пелюстках

І роздерта безбожно, – поется в припеве.

ВИДЕО

Видео: NKofficial / YouTube

"Издавна наши предки считали, что душа – зеркало внутреннего мира человека, в котором спрятана целая Вселенная. Связь с нашим прошлым и настоящим, которая таится в ДНК нашего народа. Это самые могущественные силы природы, которые собирались воедино, чтобы укрепить нашу веру и любовь", – написала 21 марта Каменских в Instagram.

Как отметила Каменских, в песне "Душа" она воспевает сильную и волевую душу украинского народа.

"Я знаю, что сегодня большинство украинцев испытали особое стремление к изучению своих корней, желание познать украинскую культуру глубже и исследовать наследие предыдущих поколений. Поэтому в видео нам хотелось подчеркнуть фольклорные мотивы песни и переплести важные элементы украинской культуры. Каждая деталь погружает в глубины нашего этноса. Просто почувствуйте", – призвала певица.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

Муж Каменских, рэпер Потап (Алексей Потапенко) на своей странице разместил отрывок клипа "Душа" и цитату из поста своей жены. Он дал определение песне Кменских.

"Аутентичный треп-поп, дамы и господа", – написал Потап.