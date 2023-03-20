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20 марта, 2023
 
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Сайрус исполнила свой хит Flowers на сцене. Видео

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Клип на песню Сайрус Flowers за два с половиной месяца собрал почти 317 млн просмотров
Клип на песню Сайрус Flowers за два с половиной месяца собрал почти 317 млн просмотров
Фото: ЕРА

Американская певица Майли Сайрус 15 марта на своем канале в YouTube разместила запись своего выступления, во время которого на сцене исполнила хит Flowers.

Артистка выбрала для выступления черный комбинезон асимметричного кроя.

Клип на песню Flowers за два с половиной месяца собрал почти 317 млн просмотров, а сама песня шесть недель занимала первое место в еженедельном хит-параде Billboard Hot 100. Композиция вошла в восьмой студийный альбом артистки Endless Summer Vacation.

"I can buy myself flowers (в переводе на русский – "я могу сама себе купить цветы". – "ГОРДОН")", – поет Сайрус в композиции.

Именно этот фрагмент трека завирусился в TikTok и используется блогерами для озвучки своих роликов. В песне разведенная артистка также рассказывает о своей нынешней жизни, отмечая, что способна сама написать свое имя на песке или держать себя за руку.

Об успехе трека Сайрус писали многие СМИ, включая The Guardian, называя его "гимном о расставании", хотя прямого упоминания имени ее бывшего мужа, австралийского актера Лиама Хемсворта в треке нет.

ВИДЕО
Видео: Miley Cyrus / YouTube
Контекст:

Сайрус родилась в 1992 году в Нэшвилле (штат Теннесси, США). Она получила мировую славу, снявшись в главной роли в сериале "Ханна Монтана". В 2007 году Сайрус заключила контракт с Hollywood Records и начала сольную карьеру певицы.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: клип, цветы, Майли Сайрус, певица, расставание
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