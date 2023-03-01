Бульвар Шоубиз
 
01 марта, 2023
 
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I Can Buy Myself Flowers. Хит Сайрус остается на первом месте в Billboard Hot 100. СМИ пишут, что экс-супруг певицы уже обратился в суд

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Сайрус и Хемсворт прожили в браке менее года
Сайрус и Хемсворт прожили в браке менее года
Фото: ЕРА

Песня американской певицы Майли Сайрус Flowers, которую она презентовала 13 января в день рождения своего бывшего мужа, австралийского актера Лиама Хемсворта, шестую неделю подряд занимает первое место в еженедельном хит-параде Billboard Hot 100. На это артистка обратила внимание поклонников, опубликовав 1 марта соответствующий пост в Instagram.

"I can buy myself flowers (Я могу сама себе купить цветы)", – поет Сайрус в композиции.

Именно этот фрагмент трека завирусился в TikTok и используется блогерами для озвучки своих роликов. В песне разведенная артистка также рассказывает о своей нынешней жизни, отмечая, что способна сама написать свое имя на песке или держать себя за руку.

Об успехе трека Сайрус писали многие СМИ, включая The Guardian, называя его "гимном о расставании", хотя прямого упоминания имени ее бывшего мужа в треке нет.

Издание Aceshowbiz, ссылаясь на фото обнародованного в сети судебного документа, 1 марта сообщило, что Хемсворт обратился в суд с иском, обвинив бывшую жену в клевете. Официально актер не комментировал песню бывшей жены.

Контекст:

Сайрус и Хемсворт начали встречаться в 2009 году. В 2013-м они расстались, а в 2015-м возобновили отношения. 

В конце 2018 года они зарегистрировали брак, а уже летом 2019-го стало известно, что супруги расстались. В конце января 2020 года их брак был расторгнут.

Flowers  сингл из будущего, восьмого, студийного альбома певицы Endless Summer Vacation, релиз которого запланирован на 10 марта.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: клевета, цветы, Майли Сайрус, певица, TikTok, суд, брак, расставание
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