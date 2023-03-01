I Can Buy Myself Flowers. Хит Сайрус остается на первом месте в Billboard Hot 100. СМИ пишут, что экс-супруг певицы уже обратился в суд

Сайрус и Хемсворт прожили в браке менее года Фото: ЕРА

"I can buy myself flowers (Я могу сама себе купить цветы)", – поет Сайрус в композиции.

Именно этот фрагмент трека завирусился в TikTok и используется блогерами для озвучки своих роликов. В песне разведенная артистка также рассказывает о своей нынешней жизни, отмечая, что способна сама написать свое имя на песке или держать себя за руку.

Об успехе трека Сайрус писали многие СМИ, включая The Guardian, называя его "гимном о расставании", хотя прямого упоминания имени ее бывшего мужа в треке нет.

Издание Aceshowbiz, ссылаясь на фото обнародованного в сети судебного документа, 1 марта сообщило, что Хемсворт обратился в суд с иском, обвинив бывшую жену в клевете. Официально актер не комментировал песню бывшей жены.

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