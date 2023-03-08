I can buy myself flowers. Джамала перепела хит Сайрус Flowers. Видео

"I can buy myself flowers (в переводе на русский – "Я могу сама себе купить цветы". – "ГОРДОН")", – поется в песне.
"Мы можем купить себе цветы. Можем бороться за свое сегодня и завтра. Нам под силу все. А еще можем быть крейзи, когда захотим", – написала Джамала, интерпретировав таким образом куплет из песни Сайрус.
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Flowers – сингл из будущего (восьмого) студийного альбома Сайрус Endless Summer Vacation, релиз которого запланирован на 10 марта. Композиция шесть недель лидировала в хит-параде Billboard Hot 100.
В песне разведенная артистка также рассказывает о своей нынешней жизни, отмечая, что способна сама написать свое имя на песке или держать себя за руку.
Издание Aceshowbiz, ссылаясь на фото обнародованного в сети судебного документа, 1 марта сообщило, что бывший муж певицы, австралийский актер Лиам Хемсворт обратился в суд с иском, обвинив бывшую жену в клевете. Отмечается, что успех песни якобы повлиял на то, что он может потерять контракт с американской стриминговой платформой Netflix на съемки в сериале "Ведьмак".