I can buy myself flowers. Джамала перепела хит Сайрус Flowers. Видео

"I can buy myself flowers (в переводе на русский – "Я могу сама себе купить цветы". – "ГОРДОН")", – поется в песне.

"Мы можем купить себе цветы. Можем бороться за свое сегодня и завтра. Нам под силу все. А еще можем быть крейзи, когда захотим", – написала Джамала, интерпретировав таким образом куплет из песни Сайрус.

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