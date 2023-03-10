  Сайрус после успеха Flowers выпустила черно-белый клип на песню River. Его уже посмотрели более 1,5 млн раз. Видео

Сайрус: River – это было время в моей жизни, когда я переживала очень много эмоционально и лично Фото: mileycyrus / Instagram

"River – это было время в моей жизни, когда я переживала очень много эмоционально и лично. И я предполагаю, что все мои песни как бы развиваются. Они могут начаться как что-то, что было проблемой, как будто это просто апрельский дождь. Дождь никогда не прекращается – а потом пошел дождь, типа любовь. River… иногда нам просто нужен танцпол", – рассказала артистка в ролике, который 8 марта опубликован на ее странице в Instagram.

В клипе певица танцует в окружении мужчин с голыми торсами, а в конце они оказываются под дождем.

Менее чем за 12 часов с момента премьеры клип собрал более 1,5 млн просмотров.

В этот же день у артистки состоялся релиз самого альбома Endless Summer Vacation, в который, кроме этой, вошли еще 12 песен, включая хит Flowers. Альбом опубликован на стриминговом сервисе Spotify.

Клип на песню Flowers за два месяца собрал почти 300 млн просмотров, а сама песня шесть недель занимала первое место в в еженедельном хит-параде Billboard Hot 100.

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Видео: Miley Cyrus / YouTube