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10 марта, 2023
 
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Сайрус после успеха Flowers выпустила черно-белый клип на песню River. Его уже посмотрели более 1,5 млн раз. Видео

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Сайрус: River это было время в моей жизни, когда я переживала очень много эмоционально и лично
Сайрус: River – это было время в моей жизни, когда я переживала очень много эмоционально и лично
Фото: mileycyrus / Instagram

Американская певица Майли Сайрус 10 марта на своем канале в YouTube презентовала черно-белый клип на песню River из восьмого студийного альбом Endless Summer Vacation.

"River – это было время в моей жизни, когда я переживала очень много эмоционально и лично. И я предполагаю, что все мои песни как бы развиваются. Они могут начаться как что-то, что было проблемой, как будто это просто апрельский дождь. Дождь никогда не прекращается – а потом пошел дождь, типа любовь. River… иногда нам просто нужен танцпол", –  рассказала артистка в ролике, который 8 марта опубликован на ее странице в Instagram.

В клипе певица танцует в окружении мужчин с голыми торсами, а в конце они оказываются под дождем. 

Менее чем за 12 часов с момента премьеры клип собрал более 1,5 млн просмотров.

В этот же день у артистки состоялся релиз самого альбома Endless Summer Vacation, в который, кроме этой, вошли еще 12 песен, включая хит Flowers. Альбом опубликован на стриминговом сервисе Spotify.

Клип на песню Flowers за два месяца собрал почти 300 млн просмотров, а сама песня шесть недель занимала первое место в в еженедельном хит-параде Billboard Hot 100

ВИДЕО
Видео: Miley Cyrus / YouTube
Контекст:

Сайрус родилась в 1992 году в Нэшвилле (штат Теннесси, США). Она получила мировую славу, снявшись в главной роли в сериале "Ханна Монтана". В 2007 году Сайрус заключила контракт с Hollywood Records и начала сольную карьеру певицы.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: клип, Майли Сайрус, певица, песня, альбом
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