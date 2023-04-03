Каменских после потери голоса на фоне слухов о разводе с Потапом из-за скандального заявления певицы Gip C обратилась к поклонникам

Артистка отметила, что получила цветы от своих поклонников. Каменских позирует в кадре в белой толстовке, собрав волосы в небрежный пучок на макушке.
"Спасибо, мои любимые. Вы – моя большая поддержка", – написала Каменских.
Этот пост артистка разместила на фоне скандала, связанного с заявлением украинской певицы и блогера Gip C, которая сообщила, что муж Каменских – украинский рэпер Потап – склонял ее к интиму в обмен на карьеру в шоу-бизнесе.
После этого заявления Каменских сообщила, что потеряла голос и проходит лечение. Ранее запланированные концерты певица перенесла на другие даты.
Каменских и Потап поженились в мае 2019 года. Они выступали вместе в дуэте "Потап и Настя" с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го сообщили о прекращении деятельности группы.
После распада группы Каменских начала сольную карьеру под именем NK.
За пять дней до полномасштабного вторжения РФ в Украину Каменских вместе с Потапом выехала в Испанию. Певица отмечает, что это была заранее запланированная командировка.
17 августа 2022 года артистка сообщила, что вернулась в Украину. В сентябре стало известно, что в Украину вернулся и Потап. После этого в сети заговорили о том, что пара не живет вместе.