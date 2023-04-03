Каменских после потери голоса на фоне слухов о разводе с Потапом из-за скандального заявления певицы Gip C обратилась к поклонникам

Артистка отметила, что получила цветы от своих поклонников. Каменских позирует в кадре в белой толстовке, собрав волосы в небрежный пучок на макушке.

"Спасибо, мои любимые. Вы – моя большая поддержка", – написала Каменских.

Этот пост артистка разместила на фоне скандала, связанного с заявлением украинской певицы и блогера Gip C, которая сообщила, что муж Каменских – украинский рэпер Потап – склонял ее к интиму в обмен на карьеру в шоу-бизнесе.

После этого заявления Каменских сообщила, что потеряла голос и проходит лечение. Ранее запланированные концерты певица перенесла на другие даты.